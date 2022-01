Una diseñadora mendocina emigró y cuenta cómo es vivir en Suecia

Flavia es mendocina, de Tunuyán. Tiene 32 años y es diseñadora Industrial egresada de la Universidad Nacional de Cuyo.

Siempre se consideró una persona libre y aventurera. Lo puso en práctica hace unos años cuando se fue a estudiar por seis meses a México. En ese omento se le despertó el deseo de viajar y cada vez que se subía a un avión más convencida estaba de la necesidad de salir de su zona de confort.

Después de un par de viajes y un proceso de investigación decidió que Suecia era el lugar que quería conocer. “Es una de las cunas del diseño escandinavo, el minimalismo y el interiorismo” explicó a MDZ desde la distancia. Juntó toda la información posible de ese país y dio el gran paso.

“No sólo quería estar un tiempo sino vivir una experiencia más amplia y profunda” agrega. Con ese impulso, consiguió una visa de trabajo y, desde hace diez meses, vive en Gotemburgo, la segunda ciudad en importancia. Desde allí, explica cómo es vivir en ese país idealizado y el contrastaste con la Argentina.

“Una de las cosas más lindas que tiene esta ciudad es que es súper cosmopolita y es hermoso vivir con gente de tantas culturas y países diferentes y ver cómo todos nos adaptamos a las normas locales, sin diferencias, al menos desde mi perspectiva” resalta como primera impresión.

¿Cuáles son las cosas que más te sorprenden de esta sociedad?

- La calidad de vida, la seguridad con la que uno puede vivir diariamente. Acá podés andar con tus pertenencias de valor en cualquier lugar y a cualquier hora, usar tu celular tranquilamente en el transporte público o caminando por la calle, de día o de noche. Incluso los niños y adolescentes van a la escuela con sus laptops en la mano, ni siquiera las guardan en una mochila. La gente deja sus bicicletas y juguetes de los chicos en el jardín de casa, sin candado, y no se usan rejas en ningún lado. Si te olvidás algo en la garita del colectivo, volvés y ahí está, nadie toca nada.

Obviamente hablo en líneas generales. La ciudad está llena de pequeños bosquecitos por todos lados, sobre todo en las zonas residenciales, y al principio me daba un poco de miedo tener que caminar de noche sola por esos lados, pero la verdad es que no hay peligro alguno y ahora ando súper tranquila por donde sea, no pasa absolutamente nada.

¿Cómo es el sistema de transporte público?

- Es algo admirable. Todas las garitas cuentan con pantallas que te indican a qué hora viene el bus, y el tiempo se respeta a rajatabla, está todo absolutamente sincronizado y coordinado, nada librado al azar. No he escuchado a nadie que le pregunte al chofer por el recorrido del colectivo, ni siquiera la gente mayor, todos usan celular y hay más de 3 aplicaciones específicas oficiales que te dan la información necesaria para saber que buses tomar y como llegar de un lado a otro.

¿Cómo funciona el mercado laboral?

- No existe el trabajo en negro. Para entrar a trabajar a un lugar sí o sí necesitás tener coordination number o personnumer (los cuales lleva mucho tiempo conseguir, si es que te los dan), un contrato y una cuenta bancaria que permita que tu empleador te registre para pagar los impuestos correspondientes. Con esos números el Estado sabe absolutamente todo de vos, todos

tus movimientos. Incluso me han llegado invitaciones a casa para que me acerque al Vardcentralen (centro médico) de mi zona para que me haga estudios ginecológicos gratuitos.

Ni hablar de los impuestos, de cada salario te sacan entre el 25% y 32%, según el trabajo que tengas. Más ganás, más impuestos te quitan. En realidad es un país sumamente caro en todos los aspectos. Pero da gusto pagar impuestos cuando todo funciona así de bien. Otro de los beneficios de obtener el personnumer es poder acceder a la salud , a la educación gratuita y estudiar el idioma, el mes pasado pude empezar el SFI, un programa para aprender sueco en un instituto particular.

¿Qué te sorprende de la vida cotidiana?

- El cuidado por la flora y la fauna. Eso si que es un capítulo aparte. Soy una amante de los animales, y aun me sigue sorprendiendo que no hayan perros en situación de calle. Ni uno. Las leyes con respecto a la tenencia y cuidado de los animales son muy fuertes. Nadie puede llevar a su perro sin correa, en su mayoría van a escuelas de adiestramiento desde cachorros, y la gente puede entrar a todos lados con sus mascotas, desde viajar en bus hasta cafeterías, y ningún perrito ladra en ningún lado. Es muy loco. Los suecos son amantes de la naturaleza, las flores y las plantas general, y cuidan muchísimo los espacios verdes. Todo es orden y limpieza.

Cuidan el medio ambiente

- Totalmente. La clasificación de la basura es todo un tema. Suecia es el rey en cuanto a clasificación y reutilización de la basura. Cada casa tiene sus distintos contenedores para separar y clasificar según la basura: plástico, metal, abono, papel, vidrio. Y luego todo eso se deposita en contenedores especiales que hay en cada zona de edificios o barrios. Y luego todo eso lo llevan a estaciones de reciclaje, donde después se utiliza para generar energía. A su vez Suecia también le compra basura a países vecinos. Incluso si te encontrás latitas de gaseosa o cerveza las podés juntar y en el supermercado hay máquinas donde las ponés y te dan un ticket con el monto para que gastes en el supermercado. Pero así también cada vez que comprás alguna bebida te cobran el envase como ítem aparte.

¿Las normas, en general, son muy estrictas?

- Algo que también llamo muchísimo mi atención cuando empecé a manejar es la cantidad de rotondas y radares que hay por todos lados, y lo muchísimo que cuesta poder sacar la licencia de conducir. Todo esto es parte de un plan que tiene el país, denominado Visión Zero, el cual ha dado como resultado tener una de las tasas más bajas de mortalidad, y ha convertido a las rutas de Suecia en las más seguras del mundo. Ni hablar del respeto que se tiene con los peatones, la prioridad al cruzar siempre la tiene quien va caminando o en bici y jamás un auto va a frenarte cerca. Acá todo es correcto, nadie va a ir contra las normas sociales establecidas, hay un respeto y acuerdo tácito en todo y hacia todos.