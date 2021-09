Por qué las tormentas y huracanes son peores cada año

Una semana atrás el Huracán Ida tocó tierra en la costa del golfo. Los estados de Luisiana, Mississippi, Nueva Jersey y Nueva York entre otros, fueron los más afectados de Norteamérica por esta catástrofe climática. El huracán Ida no fue una tormenta como las anteriores. Se trata de una de las tormentas más fuertes en los últimos 150 años y seguirán más huracanes y fuertes tormentas, formándose en zonas donde antes no lo hacían, peores a Ida de no comenzar acciones contra el calentamiento global de inmediato.

El huracán Ida pasó de ser categoría 1 a 4 en cuestión de horas. Destruyendo ciudades enteras y dejando personas muertas y heridas ¿Cómo es esto posible? El calentamiento global los está empeorando por el aumento de temperatura en los océanos. El cambio climático ayudó a Ida ganar fuerza rápidamente justo antes de tocar tierra. Dado que el calor es energía, actúa como combustible y se traduce en que se formen en zonas donde antes no lo hacían, sean más potentes e incrementen las inundaciones y que se intensifiquen más rápido.

Este rápido aumento de categoría es especialmente peligroso porque da menos tiempo para evacuar los hogares. Mientras la Tierra siga incrementando su temperatura, se seguirán generando huracanes con velocidades de vientos más rápidas, ya que el calor es combustible para las tormentas.

Evacuados de Estados Unidos por el huracán Ida

Un estudio hecho en 2019 por Nature Communications concluyó que es más probable que los huracanes que se formen en el Atlántico se vuelvan poderosos muy rápidamente. Los habitantes de la costa del golfo de los Estados Unidos viven esa realidad climática hace ya varios años y han notado que las consecuencias son cada vez peores. Desde el huracán Harvey en 2017, pasando por el huracán Michael en 2018, el huracán Laura en 2020 e Ida en 2021.

Estas fuertes tormentas huracanadas también se traducen en mayores inundaciones. Los huracanes absorben la humedad a medida que se forman sobre el agua y luego la arrojan en forma de lluvia. Cuanto más caliente se encuentra el agua y más caliente el aire, se absorbe mayor vapor de agua.

Inundaciones causadas por el huracán Ida

Aún no se sabe si el calentamiento global ocasionará temporadas de huracanes más largas en el futuro, pero es un hecho que está haciendo a las actuales mucho peores de lo que eran. La única manera de revertir esta situación que afecta a la población mundial es pedir por políticas que combatan la crisis climática y comenzar por cambiar nuestros hábitos por unos más sustentables.