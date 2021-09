Salta: la médica que practicó un aborto fue denunciada por su paciente

La joven a la que le efectuaron un aborto de 22 semanas y dos días de gestación en el hospital Juan Perón de Tartagal realizó una denuncia contra la doctora que la atendió. Si bien los datos de la joven se mantienen en reserva, se pudo conocer en las últimas horas la denuncia que realizó ante la Fiscalía Penal Nº2 de Tartagal, Salta. "Quiero denunciar a la doctora Miranda Ruiz porque me mató a mi bebé", comienza diciendo la cruda denuncia fechada el 5 de septiembre y recibida por el Ministerio Público.

En la misma la joven de 21 años da cuenta del arrepentimiento posterior a la primera consulta con la especialista. "Yo quería abortar cuando fui al hospital Perón de Tartagal, pero cuando hablé con mi tío y mi tía, ya no quería hacerlo y más todavía cuando la vi a mi hija. Ahí decidí no hacerlo", expresa dejando en claro que sus pedido fue desatendido por los profesionales del hospital.

La denuncia de la joven salteña fue publicada por el diario El Tribuno de Salta.

En su relato la joven confesó que ya había pensado un nombre para su bebe. "Le iba a poner de nombre Milagro a mi hija. Yo le dije a la doctora Miranda el día 24 agosto que quería continuar con el embarazo, pero no me hizo caso y me hizo abortar. Yo me arrepentí de hacerme el aborto y quería que mi hija esté viva. Yo quería que mi hija Milagros esté con vida y cuando me quería ir, ella me obligó a quedarme en observación", expresó dejando claro que su voluntad no fue tenida en cuenta por la profesional.

La joven no sólo se refiere a la doctora Ruiz sino también a Paola Champisien, psicóloga del hospital. "Cuando le dije esto a la Champisien me dijo para qué armaste tanto alboroto y se fue y me dejó sola. Todos sabían que yo quería continuar con el embarazo. Se lo dije a todas las personas que estaban ahí. Hasta a mis amigos, mi tío y mi tía. Quiero que se haga justicia", insistió en su denuncia.

Detalle de la denuncia presentada contra la médica Miranda Ruiz.

La reacción de la médica

La agencia Télam dio a conocer que en un audio la médica denunciada preguntaba "quién protege a las mujeres en Salta" y señalaba la existencia de "una organización mafiosa entre la justicia, el sector político, la iglesia y protectores de ginecólogos abusadores, que no solo no les importa avasallar la intimidad de la paciente, sino que la han expuesto mintiendo sobre la historia clínica".

Según Ruiz, instigaron a la joven a realizar una denuncia falsa: "Han mentido para defender sus intereses personales y políticos. Esa paciente fue usada políticamente, al igual que su familia y yo también". Siguiendo esa línea, la médica expresó: "Le pido por favor a esta organización mafiosa que nos dejen trabajar, que no conocen las necesidades sanitarias del norte argentino. Que nos dejen continuar con nuestros servicios públicos y que se dediquen a otra cosa".

"No soy ginecóloga, no soy cirujana", detalló Ruiz quien le indicó a la paciente el Misoprostol, que es una pastilla que "se coloca debajo de la lengua por media hora, porque es de absorción sublingual, y luego se traga. Cada tres horas se repite el procedimiento hasta la expulsión". La médica detenida el viernes explicó también que "la cantidad de pastillas que se usan dependen de la edad gestacional de la paciente".

"Yo no puedo obligar a nadie a abortar", expresó Ruiz que aclaró que en tanto médica residente no actúa sola sino que "la institución avala el procedimiento legal, porque hemos interconsultado". La médica fue detenida y liberada de prisión a las pocas horas, pero la imputación continúa de acuerdo a lo que ella misma expresó al ser entrevistada en Radio Nacional.