Qué beneficiarios de Anses cobran hoy con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció con unos días de anticipación el calendario de pagos de septiembre para jubilados, pensionados y titulares de diversas asignaciones entre las que se destacan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

El anunció llegó luego de que se conociera el porcentaje del tercer aumento para los beneficiarios de Anses en lo que va de 2021. El mismo será de 12,39%, por lo que la jubilación mínima asciende a $25.922 y la máxima pasa a ser de $174.433,38.

El miércoles 1 de septiembre Anses comenzó a pagar las Pensiones No Contributivas, es decir, aquellas cuyos montos son destinados a personas que no cuentan con recursos económicos ni trabajo formal. El organismo que dirige Fernanda Raverta otorga tres tipos de pensiones no contributivas: por invalidez, para madres de 7 hijos y por vejez.

Ese día se habilitó el pago a los beneficiarios cuyos DNI terminan en 0 y 1. El jueves fue el turno de las personas con DNI terminado en 2 y 3. Hoy, viernes 3 de septiembre, cobran los titulares de Pensiones No Contributivas cuyo DNI finalice en 4 y 5. La semana que viene se habilitará el pago para los beneficiarios con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9.

Calendario de pagos de Anses para las Pensiones No Contributivas.

Con el aumento del 12,39%, quienes cobran una Pensión No Contributiva por madre de 7 hijos recibirán en septiembre $25.922 y quienes reciban una Pensión o Contributiva por Vejez, $18.145,4

Cuándo cobro si soy jubilado o pensionado

A partir del miércoles 8 de septiembre cobrarán los jubilados y pensionados cuyo haber sea inferior a $29.135. El calendario de pagos es el siguiente:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 9 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 10 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 13 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 14 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 16 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 17 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 20 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 21 de septiembre

Quiénes cobran más de $29.135 recibirán sus haberes en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de septiembre

Cuándo cobro la AUH

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo, que a partir de este mes será de $5063 gracias al aumento anunciado por el gobierno, comienza el próximo miércoles y se desarrollará de la siguiente forma:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 9 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 10 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 13 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 14 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 16 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 17 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 20 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 21 de septiembre

Cuándo cobro la AUE

La Asignación Universal por Embarazo, cuyo valor actualizado es de $5063, comenzará a pagarse el próximo viernes 10 de septiembre de acuerdo al siguiente cronograma:

DNI terminados en 1: viernes 10 de septiembre

DNI terminados en 2: lunes 13 de septiembre

DNI terminados en 2: martes 14 de septiembre

DNI terminados en 3: miércoles 15 de septiembre

DNI terminados en 4: jueves 16 de septiembre

DNI terminados en 5: viernes 17 de septiembre

DNI terminados en 6: lunes 20 de septiembre

DNI terminados en 7: martes 21 de septiembre

DNI terminados en 8: miércoles 22 de septiembre

DNI terminados en 9: jueves 23 de septiembre

Cuando paga Anses las asignaciones por matrimonio, adopción y nacimiento

Estas asignaciones se pagan entre el lunes 6 y el martes 21 de septiembre. Las mismas también se verán afectadas por el aumento del 12,39% anunciado por el gobierno.