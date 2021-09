Números que alarman: la pandemia expulsó a las mujeres del mercado de trabajo

Un 12% de las mujeres refiere haber rechazado posibilidades de crecimiento laboral por responsabilidades en el hogar, según los resultados de la investigación realizada por Bridge The Gap, consultora en diversidad, género, innovación e igualdad. Sólo un 3,8% de los varones dio la misma respuesta.

Por otra parte, el 29% de las mujeres considera que su productividad laboral se vio más afectada que la de sus parejas. Este porcentaje se reduce a un 15% en el caso de los varones. Por el contrario, un 42% de este grupo entiende que la productividad de sus parejas fue más afectada que la propia.

Fuente: Bridge The Gap.

"Se habla a nivel mundial de un retroceso de más de 10 años en puntos de inserción laboral de las mujeres", sentencia Cintia González Oviedo, fundadora y CEO de Bridge The Gap, y agrega: "El cierre de las escuelas y de los jardines de infantes fue el factor principal. Por eso en muchos países no lo hicieron, porque se te cae la economía". La productividad laboral de las mujeres se redujo sobre todo por la demanda de asistencia en tareas escolares, como contactar a los chicos en tareas virtuales, que a veces significa sacrificar el único dispositivo de la casa. "O trabajás, o se conectan a la clase", explicó González Oviedo.

"Lo que me pasó de manera personal y profesional fue que notaba muchas diferencias laborales entre personas con hijos y sin hijos. Lo notaba en clientes, proveedores y en mi casa", cuenta González Oviedo. Explica que se empezó a hablar de una triple jornada laboral. "En temas de genero se suele utilizar el término doble jornada porque las mujeres tienen un trabajo fuera de casa, pero también realizan las tareas domésticas y de cuidado. Fueron maestras a demás de madres", determina la fundadora.

"No solamente sucedía en clases sociales bajas, sino en mujeres directivas y gerentes. Tuvieron que cortar la jornada laboral al mediodía, quedarse trabajando a la noche o incluso de madrugada, despertándose a las 4 de la mañana", cuenta ella.

Fuente: Bridge The Gap.

Para la encuesta la consultora entrevistó a 500 personas mayores de 18 años, hombres y mujeres, residentes en Argentina. "No es un documento representativo de la población, pero fue bastante amplio en cuanto a género y edad. De todas las personas que tuvieron que reducir horas laborales durante de la pandemia, 9 de 10 fueron mujeres, es decir un 91,5%.

Se ven especialmente afectadas las mujeres con un menor costo de oportunidad al salir del empleo remunerado. Según el nivel educativo, un 67% de las mujeres con secundario completo redujeron horas de trabajo, porcentaje que baja a un 38% cuando son mujeres universitarias.

"Se parte de una base de género, ya que a nivel estadístico nacional las mujeres están 3 horas más por día en las tareas domésticas y de cuidado que los varones", señala González Oviedo y agrega: "Las mujeres tienen entre un 67% y un 75% de horas domésticas y de cuidado, mientras que los varones tienen la mitad, un 25% de carga. Esto tiene que ver con la distribución social de las tareas, no es algo consiente muchas veces, sobre todo en determinadas clases sociales". Fuente: Bridge The Gap.

La fundadora asegura que "no tiene que ver con la pandemia, sino en cómo funciona la sociedad". "Antes sucedía lo mismo, y se potenció con la pandemia. Los datos se evidencian en las estadísticas del Indec y también en los relevamientos del Gobierno de la Ciudad -que es reconocido mundialmente por las mediciones de uso del tiempo-. Señalan cuánto tiempo dedican las personas al mercado de trabajo y al trabajo no productivo: tareas que sostienen al resto de la sociedad. No hay economía sin personas que cuiden a los futuros trabajadores, que los eduquen, que los lleven al médico", denuncia la especialista.

"Esta encuesta se hizo con apoyo de la Cámara de Desarrollo Sostenible de Argentina. Se trata de potenciar la reinserción de las mujeres y la visibilización de este tema en la economía y en las empresas. Cuando trabajamos con una empresa y nos piden medir el burnout o la salud mental distinguimos por género y los resultados son muy distintos. No es lo mismo ser mujer o ser varón en esta sociedad y es lo que queremos visualizar en un montón de aspectos", cuenta González Oviedo.

"Estos datos se saben hace décadas, es por eso que el feminismo viene militando por el reconocimiento del trabajo no remunerado. El 55,7% de los beneficiarios del IFE son mujeres, quienes, además, están sobrerrepresentadas en el sector de menores ingresos de la población, donde 7 de cada 10 personas son mujeres. Se están buscando medidas específicas para garantizarles un ingreso de base universal. También se piensan en incentivos fiscales para el sector privado incentive a contratar mujeres", menciona.

Con respecto a qué medidas tomar frente a esta situación, respondió: "Tenemos que pensar un presupuesto con perspectiva de género, aunque muchas veces recibe burlas. Se trata de manejar las variables económicas por género porque la sociedad funciona distinta por género".

Una medida que sí se tomó a nivel nacional fue el reconocimiento económico de las tareas de cuidado. "Van a tener un ingreso económico o se va a reconocer en la jubilación la carga de trabajo no remuneradas, ya que desarrollaron personas para la sociedad. Además, las mujeres son mayoría en las profesiones de cuidado: maestras, enfermeras, en comedores populares, todo esto es parte de la economía del cuidado. Por eso se necesitan políticas feministas para amortiguar el impacto", finaliza González Oviedo.