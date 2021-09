Activistas veganos denuncian un nuevo etiquetado que los perjudicaría

La Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) pretende incorporar un artículo al Código Alimentario Argentino que cambie las normas de rotulado de alimentos y significaría un gran problema para consumidores y productores de alimentos veganos, según ellos reclaman.

Esta noticia llegó a conocimiento de Voicot, movimiento en contra de toda forma de explotación animal, a través de las redes sociales. “La resolución está publicada en la página del CONAL, pero no en el Boletín Oficial, es decir que el Código Alimentario Argentino no fue modificado. Sin embargo, si se aprueba perjudicaría a los movimientos antiespecistas”, señala Mateza Salvia, miembro de Voicot.

“La resolución busca establecer un marco claro relacionado a alimentos que no contengan derivados de origen animal. Sin embargo, el código desconoce la motivación de estas personas a evitar el consumo de esos productos”, declara Salvia. Señala que la decisión de quienes optan por el veganismo no es una simple dieta, sino una postura política y ética ya que se pronuncian contra la crueldad animal.

“Por ejemplo, llama la atención que el articulo pida prohibir la utilización de la palabra vegano -y otras equivalentes como 100% vegeal o vegan- en relación con productos que tengan la advertencia de contener trazas de origen animal. Es decir, solo por haber estado en contacto con productos no veganos no significa que lo contenga como ingrediente”, explica el militante. Reconoce que el etiquetado serviría a personas con con alergias que "no pueden consumir productos que durante su proceso productivo puedan haber estado en contacto con algún elemento que genere reacciones alérgicas, a pesar de que no contenga a ese producto en particular”.

“Creemos que hay una discrepancia entre lo que significa adoptar un estilo de vida donde se busca evitar alimentos de origen animal y lo que estipula esta norma. Esta resolución se presenta con intenciones de ayudar a entender qué se está consumiendo solo con el rotulado, pero considerar las trazas como ingrediente genera aún más confusión”, plantea el antiespecista.

Según Salvia, además de perjudicar a los consumidores no familiarizados con estos términos, los productores también se encuentran en problemas. “Gran parte de su empresa gira en torno a la venta de alimentos asegurados como veganos y si esta resolución se aprueba, estos se verían descalificados en el caso de haber estado en contacto con productos no veganos”, apunta.

“Propone términos como veggie que son extremadamente imprecisos, ya que no es lo mismo productos vegetarianos que pueden contener leche, huevo y miel a aquellos clasificados como veganos, que no poseen ninguno de estos ingredientes”, explica.

Para Salvia, la última parte del artículo es la más problemática. “Se busca prohibir a todos los productos que sean 100% veganos hacer referencia a productos de origen animal. Esto quiere decir que no podrían rotularse como “hamburguesa”, “salchicha”, “queso” o “yogurt” veganos", explica. Señala que esto funcionaría como un disuasivo para aquellos que quieran orientar su vida al movimiento antiespecista y agrega: “Le jugaría en contra al consumidor ya que no entendería a qué viene a reemplazar cada producto vegano”.

Cuenta que esta última parte remite a los lobbys que intentan impulsar las industrias cárnicas. “En Europa están hace años intentado prohibir el uso de nombres que hagan referencia a aquel producto que están tratando de emular: proponen palabras como embutido o medallón. Yo les respondería que ellos podrían llamar a sus productos 'cadáver triturado' y eligen no hacerlo”, sostiene Salvia. Asegura que a las personas que quieren transitar de marco de vida les ayuda tener de referencias a los alimentos a los que estaban acostumbrados.