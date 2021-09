Cuáles son los peligros de ingerir bicarbonato de sodio

Ya compartimos todos los usos que el bicarbonato de sodio tiene para limpiar el baño y también la fórmula para hacer una pasta de dientes casera. Pero, ¿qué pasa si se lo consume en exceso? En esta oportunidad, te contamos cuáles son los peligros de ingerirlo. A continuación, los detalles.

Bicarbonato de sodio. Fuente: muyinteresante.es

Bicarbonato de sodio: todo lo que hay que tener en cuenta

El bicarbonato de sodio suele ser un producto que se encuentra en cada uno de los hogares, algo que se explica sobre todo en la gran cantidad de usos y beneficios que ofrece.



En lo que es su ingesta, en la mayoría de las ocasiones este producto es utilizado como antiácido, para aliviar las molestias estomacales y el reflujo que se puede sufrir luego de ciertas comidas.



Sin embargo, es preciso tener en cuenta que debe consumirse con moderación. ¿A qué se debe esto? A que su ingesta en exceso puede ocasionar serios problemas para la salud de una persona.



Ante todo, los especialistas indican que el bicarbonato de sodio se debe consumir en dosis bajas y en períodos de tiempo cortos, es decir, no prolongados en el tiempo.

Además, se recomienda que lo eviten las personas que padecen de:

Hipertensión.

Problemas renales.

Problemas cardíacos.

Alergia al bicarbonato de sodio.

En línea con esto, su uso se desalienta para las mujeres embarazadas o en período de lactancia y para los menores de 13 años.

¿Cuáles son los efectos secundarios que puede generar el bicarbonato de sodio?

Si no se posee ninguna de las afecciones mencionadas y si no se forma parte del grupo de personas que no deben consumirlo, así y todo hay ciertos aspectos a tener en cuenta con el bicarbonato de sodio:

No se debe tomar más de 2 veces por día.

No se debe ingerir por más de 1 semana.

Hay que tomarlo al menos 1 hora después de las comidas.

De lo contrario, aumentan las posibilidades de sufrir los efectos secundarios, entre los que se encuentran los siguientes:

Cefalea.

Vómitos.

Pérdida de apetito.

Dolor estomacal.

Flatulencias.

Dificultades respiratorias.

Para finalizar, también hay que tener en cuenta que el bicarbonato de sodio puede interferir o generar reacciones adversas en combinación con otros medicamentos que se tomen.

Por esto mismo, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud que indique si su ingesta es apropiada y en qué medida debe hacerse.