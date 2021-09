Experto habló de la variante delta en el colegio ORT con la posibilidad de un nuevo brote

El infectólogo Javier Farina, uno de los profesionales que asesoró al Gobierno nacional en cuestiones vinculadas a la pandemia, reconoció que la situación epidemiológica está "mucho más calma", aunque declaró que "los nuevos brotes y la diseminación de casos parten de situaciones como la que pasó en la escuela de la Ciudad de Buenos Aires". Se refería específicamente a lo ocurrido en el Colegio ORT de Belgrano, en el que se confirmaron más de 60 casos, entre ellos algunos con confirmados con variante delta en la última semana.

Entrevistado por El Destape, el profesional citó la estrategia utilizada en la provincia de Córdoba, donde logró contenerse el brote de la variante delta de coronavirus gracias al "buen seguimiento de los contactos”. Explicó que el Colegio ORT -que ya suma al menos 61 casos positivos en la primaria- tener una estrategia similar de testeo, trazabilidad y aislamiento.

En la sede de Belgrano del Colegio ORT se detectaron al más de 60 casos de coronavirus entre los cuáles hay presencia de variante delta. | Foto: Twitter.

Sin embargo, el profesional destacó que en el país "ya son más de quince semanas de descenso sostenido de casos y de descenso también en las camas de terapia intensiva con menos de 2.000 personas con coronavirus y se ven los hospitales con mucha más calma de ingresos, más que nada de ingresos críticos".

Según Farina, este descenso en los casos y en la ocupación de unidades UTI se debe a "la campaña de vacunación que ha podido frenar la ola de coronavirus". En esa línea también habló del control de la variante delta en el país, que cree que se debe a múltiples factores entre los que destacó el control de vuelos.

No descarta la circulación comunitaria de la variante delta sino que considera que en general se trata de casos leves que no se están detectando. "La detección de variante delta en los viajeros del último informe es del 50% de los casos, pero de los casos que se secuencian dentro del país de no viajeros es menos del 1%”, explicó y volvió a referirse a lo ocurrido en el Colegio ORT: "después de este brote en la escuela (hay que tener presente que) cualquier evento que acumule personas incrementa el riesgo de contagio".

Finalmente y en medio de la polémica por la efectividad de los protocolos escolares sentenció que "los chicos se contagian y pueden contagiar", y agregó. "las clases presenciales son muy importantes, pero no quita que no incremente el riesgo de contagio”. En este sentido, destacó que las escuelas pueden tener "buenos protocolos de control" y fue tajante al expresar que "de ninguna manera hay que relajar las medidas”.