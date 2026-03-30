Humedad extrema en Buenos Aires: por qué el AMBA registra niveles comparables a la Amazonia

El AMBA atraviesa un fenómeno inusual con calor y humedad récord. El punto de rocío alcanza valores similares a regiones tropicales como Manaos.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimenta un fenómeno meteorológico atípico con niveles de humedad extrema y temperaturas elevadas en pleno otoño. El punto de rocío alcanzó valores comparables a los de regiones tropicales, generando una sensación térmica sofocante.

Gran parte de la zona central de la Argentina y el Litoral, incluido el AMBA, atraviesa un escenario climático inusual caracterizado por niveles de humedad excepcionalmente altos.

El fenómeno detrás de la humedad extrema en Buenos Aires Según los registros actuales, el punto de rocío se ubica entre los más elevados a nivel global, con valores comparables a los de Manaos, en plena Selva Amazónica. Esta situación posiciona a la región dentro de una categoría poco frecuente de “humedad extrema”.

Humedad extrema Buenos Aires X (@RealTimeRating) El fenómeno se presenta junto a una ola de calor atípica para la época del año, con temperaturas máximas que oscilan entre los 29 y 30 grados. Estas condiciones, lejos de ser aisladas, se mantendrán durante varios días consecutivos.

Qué es el punto de rocío y por qué es clave El punto de rocío es un indicador termodinámico que mide la cantidad real de vapor de agua presente en el aire. A diferencia de la humedad relativa, no depende de la temperatura, sino que refleja la humedad absoluta de la atmósfera.