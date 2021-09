Tiene 103 años, va a votar y le pide a los jóvenes que la acompañen

Mientras hay argentinos que aseguran que la apatía, el enojo, la desilusión o la bronca han hecho que decidan no asistir a las urnas; del otro lado muchos adultos mayores han solicitado a sus familiares que, a pesar de que en su caso el voto es optativo, los lleven a sufragar.

Una de estas historias es la de una mendocina que ha hecho un culto de esa responsabilidad cívica, y que hoy ya con más de un siglo a cuestas, irá nuevamente a emitir su voto.

Ella se llama Juana María Tránsito Arizu, y nació hace 103 años. Pasó por diferentes formas de gobierno, vivió y sabe lo que es ser adulta y no poder votar porque solo lo hacían los hombres, y también celebró en su momento con júbilo la conquista del voto femenino.

Juanita, como todos la llaman, nunca ha dejado de emitir el sufragio desde entonces, y hoy lo hará especialmente, porque el nombre de uno de sus hijos varones está en una de las boletas.

Juanita Arizu a los 50 años. Foto: gentileza familia Vargas Arizu.

La mujer es parte de una de las familias más tradicionales de Mendoza, y en el mundo del vino, su apellido es una marca: los Arizu han sido grandes propulsores del desarrollo de la vitivinicultura nacional.

"Mi madre está genial. Está divina. Lúcida y muy perspicaz, como siempre", dice Rodolfo Vargas Arizu su hijo y también candidato en estas elecciones. "A sus 103 años, nos ha pedido nuevamente -te diría que casi nos ha exigido- que quiere que la llevemos a votar", asegura el empresario vitivinícola.

Juanita votando en la elección de 2019. Foto: gentileza Familia Vargas Arizu.

"Vamos a llevarla, cumpliremos su deseo, extremando absolutamente los cuidados en cuanto a su sanidad y movilidad. Durante este último tiempo la hemos cuidado de especial manera debido al coronavirus", explica Rodolfo.

Justamente por este motivo, MDZ pudo charlar con Juanita a través de audios de Whatsapp, pues fue el medio de comunicación más seguro debido a los protocolos y las medidas de seguridad para cuidar a los adultos mayores con respecto a la pandemia de covid 19. "En realidad, el uso de Whatsapp le vino muy bien, porque mi madre no quiere fotos: ella es muy coqueta, y no quiere que le saquen fotos o la filmen a menos que esté muy bien arreglada", comentó divertido Vargas Arizu.

Una foto familiar del año 2011: una década atrás. Foto: gentileza Familia Vargas Arizu.

"Le pido a los jóvenes que voten"

En primer lugar le preguntamos a Juanita cómo ha vivido estos dos años desde que irrumpió la pandemia. "Yo todo este tiempo de pandemia lo he vivido muy preocupada. Preocupada por lo que le ha pasado a la gente, no por mí: la verdad es que he estado bastante bien, para la cantidad de años que tengo. He sufrido por la gente que se ha enfermado o que ha fallecido", comienza diciendo la más que centenaria mendocina.

Una tarjeta digital creada por su familia a propósito de su cumpleaños número 100, en el 2018. Foto: Gentileza Familia Vargas Arizu.

A la hora de pedirle que nos cuente por qué le pide con tanta vehemencia a sus familiares que la lleven a votar, ella explica: "A mi me entusiasma mucho votar. Más allá de que tengo a mi hijo candidato, que es una persona joven, que quiere a su país y quiere defenderlo; el hecho mismo de votar es un momento hermoso y de expresión ciudadana. Yo a todo el mundo le digo: '¡Votá, votá! ¡Tenés que votar!' porque es muy importante".

Finalmente, le preguntamos qué le diría a la gente que se siente desanimada, o que directamente no quiere concurrir a emitir su voto. "La verdad, si tuviera delante a algún joven que no quiere ir a votar le pediría que me explicara el por qué. Una de las explicaciones puede ser que no estén conformes con el gobierno, otra puede ser seguramente que han perdido la confianza... pero la forma de mostrar la disconformidad o de volver a tener confianza es justamente votando", cerró Juanita.