Así operan los estafadores para robar claves bancarias a través de redes sociales

Las estafas son muy antiguas y se van renovando con la interconectividad de la tecnología. La digitalización de la economía que estamos atravesando viene con un incremento en los ciberdelitos. Por eso debemos saber cómo operan los estafadores en la digitalidad para evitar caer en su trampa y poder denunciarlos a la Policía.

Christian Cibelli es director de desarrollo de software en Mercado Libre y, a través de su cuenta de Twitter, expuso una nueva estafa que puede sufrir los usuarios de la plataforma, como también los clientes de cualquier aplicación de transacciones virtuales.

Christian Cibelli siguió los pasos que le marcó el delincuente para saber cómo operan.

De acuerdo a lo relatado por Christian en un hilo de Twitter, los estafadores se contactan mediante las redes sociales con algún usuario de Mercado Pago que puede tener un problema o reclamo, para así poder “asistirlo” haciéndose pasar por atención al cliente. De este modo, les hacen generar a las víctimas una nueva clave de home banking para acceder a su cuenta y robarles el dinero.

“Hace unos días conté que me llego un DM de Anjela López que se hacía pasar por atención al cliente de Mercado Pago”, comienza Christian Cibelli en su hilo de Twitter y adjunta las capturas de la supuesta empleado de Mercado Pago haciéndose pasar por atención al cliente.

Mensaje que recibió Christian Cibelli de la supuesta empleada de Mercado Libre.

El desarrollador de software en Mercado Libre grabó la llamada con los estafadores para exponer cómo operan y ayudar a evitar caer en la trampa de estos delincuentes.

“Ricardo Martínez es el nombre del estafador que nos tocó hoy. Con mucha amabilidad nos cuenta que nos va a ayudar a entender qué pasó con una transferencia de $62k”, continúa Cibelli en su cuenta de Twitter.

"Ricardo nos dice que los pasos con el cajero los vamos a tener que hacer "AHORA", que no puede mandarnos los pasos. Me apura!", resalta Christian. "Esto es clave porque no te deja pensar y en el "paso a paso" te engañan si no sabes del tema", advierte.

Christian continúa relatando que siguió los pasos que le marcaba el estafador para saber cómo operan y fue al cajero para obtener los "2 tickets certificados por banco" que le dijo el delincuente. "En el paso a paso lo que nos hace es poner una nueva clave para el home banking y luego poder robarnos!", exclama Cibelli.

"Para este momento Ricardo tiene acceso a nuestro home banking! Los bancos además piden generar un TOKEN en el cajero y al hacerlo te da un código en el ticket que permite asociar el celular/app, así cuando hagas transferencias puedas poner ese código aleatorio y autorizarlas", twittea.

Cibelli concluye contando que habló con algunas personas que se dedican a atrapar a estos estafadores y le dijeron que "suma mucho hacer la denuncia en la policía local con la grabación de la llamada. Al grabarla con el número de teléfono + audio pueden triangularlas y hacer cruces para desbaratar bandas".

Cómo evitar caer en estas estafas

"Hay cuentas de todo tipo haciendo estas estafas, en todos los casos lo que hacen es buscar personas reclamando en redes a cualquier empresa, las siguen de la nada y les mandan DM ofreciendo ayuda. El objetivo siempre es el mismo: SACARTE INFORMACIÓN PERSONAL y ROBARTE!", alerta Cibelli.

Concluido su hilo en Twitter donde Christian expone cómo operan estos estafadores, remarca que la mayoría de las plataformas tienen altísimas medidas de seguridad y es muy seguro operar en ellas. "Como se ve en la llamada la estafa se termina dando siempre de un modo "social", nos guían paso a paso para obtener acceso a la cuenta con información que nosotros mismos le damos y que justamente por la seguridad de las cuentas sin nuestra intervención no podrían acceder".