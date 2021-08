La sorpresiva postura de una especialista sobre la vacunación contra el covid en niños

La patóloga pediatra Martha Cohen descartó la conveniencia de vacunar a los niños contra el coronavirus ya que sólo "reflejan la infección en la comunidad", es decir que se contagian en tanto exista un alto porcentaje de circulación entre adultos.



"Los niños reflejan la infección en la comunidad, en Estados Unidos hay una cantidad de niños internados en hospitales, precisamente porque una gran cantidad de adultos está mal vacunado o no vacunado", dijo hoy Cohen al ser consultada sobre la conveniencia de vacunar a los niños a partir de los 3 años. Y resaltó que la vacunación en menores no está aprobada por el Colegio de Pediatría del Reino Unido.



Cohen, quien trabaja como pediatra en el Hospital de Niños de Sheffield del Reino Unido, aseguró que desde hace más de dos semanas no hay internados por coronavirus en ese centro de salud. "En el Reino Unido, con el 76 por ciento de los adultos vacunados con doble vacuna no ocurre lo que sí pasa en Estados Unidos con los niños", precisó.



La especialista explicó que desde el 19 de julio el Reino Unido volvió a la "vida normal" y que allí sólo se ve alguna gente con barbijo en los supermercados y que ya no hay distanciamiento en los teatros y gimnasios. Sin embargo, aclaró que las medidas de prevención siguen teniendo una "una gran aceptación social, sigue habiendo ese respeto por el virus", ya que en las últimas tres semanas subieron los contagios a causa de la variante Delta.





En ese sentido, explicó que se pasó de 24 mil casos diarios a 32 mil, aunque aclaró que "si bien aumentaron un tercio con los contagios, los fallecidos solo subieron 9 por ciento y esto se debe a que está vacunado el 76 por ciento de la población, eso evidentemente hace mucho la diferencia".



Al referirse a la variante Delta, Cohen advirtió que "se espera que aumenten los contagios" y que "el problema va a ser cuando comiencen las clases en septiembre, ahí se espera que haya otro pico". Por esa razón, señaló, "se van a vacunar a partir de los 16" y se aumentarán los testeos de los alumnos cuando vuelvan a clase.



"Es una variante que con una sola dosis no alcanza porque tiene una eficacia del 33 por cierto. Con dos dosis, la eficacia es superior al 50 por ciento, lo cual es aceptable", dijo sobre las vacunas.



Cohen también habló sobre la posibilidad de una tercera dosis. "La vacuna tiene una eficacia que se estima de diez meses, eso hace que las personas se tengan que volver a vacunar", afirmó y detalló que en el Reino Unido se comenzará a aplicar una tercera vacuna a partir del 6 de septiembre, comenzando por la población de mayor riesgo, como los de más de 80 años o personal de salud.





Según dijo la especialista, se espera que antes de fin de año estén vacunados con la tercera dosis todos los mayores de 50 años. "La vacuna sigue despertando anticuerpos contra el virus original que ya no existe, por eso hay que modificar la vacuna", explicó.