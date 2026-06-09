Meningitis: reconocer los síntomas y sostener la vacunación puede salvar vidas

En los últimos años, distintas alertas sanitarias y reportes epidemiológicos volvieron a poner en evidencia una preocupación creciente: el aumento de enfermedades prevenibles y la caída en las coberturas de vacunación.

En ese contexto, hablar de meningitis es también hablar de prevención, información y consulta médica temprana. La meningitis es una enfermedad grave que requiere atención inmediata. Puede afectar a personas de cualquier edad, aunque los niños pequeños, adolescentes, adultos mayores y personas con factores de riesgo presentan una mayor vulnerabilidad. Se trata de la inflamación de las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por virus, bacterias u otros agentes. Las formas bacterianas —como la enfermedad meningocócica— son especialmente preocupantes porque pueden evolucionar rápidamente y generar complicaciones severas si no se diagnostican y tratan a tiempo.

Hablar de meningitis es también hablar de prevención Uno de los principales desafíos es reconocer los síntomas de alerta. Entre los signos más frecuentes se encuentran la fiebre alta, el dolor de cabeza intenso, la rigidez de cuello, los vómitos, la somnolencia marcada, la confusión y la sensibilidad a la luz. En algunos casos también pueden aparecer manchas en la piel o un deterioro brusco del estado general. En bebés y niños pequeños, los síntomas suelen ser menos específicos: irritabilidad, llanto persistente, rechazo del alimento, fiebre, decaimiento o somnolencia. Por eso, frente a cualquier cuadro compatible, la consulta médica no debe demorarse.

MENINGITIS2 Uno de los principales desafíos es reconocer los síntomas de alerta. Archivo.

La prevención cumple un rol central La vacunación es una de las herramientas más eficaces para evitar las formas graves de meningitis. En Argentina, la vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, con dosis indicadas tanto para lactantes como para adolescentes. Además, otras vacunas del calendario, como neumococo y Haemophilus influenzae tipo b, también ayudan a prevenir infecciones que pueden derivar en meningitis. Por eso es fundamental revisar periódicamente el carnet de vacunación y completar los esquemas pendientes. Vacunarse no sólo protege de manera individual, sino también colectiva, especialmente a quienes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Ante la sospecha de meningitis, actuar rápido puede marcar una diferencia decisiva. La consulta precoz permite evaluar al paciente, iniciar el tratamiento oportuno y reducir el riesgo de secuelas graves.