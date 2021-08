Así se ve (y se escucha) el Zonda en Mendoza

El viento Zonda bajó con fuerza al llano mendocino, y se espera que el fenómeno continúe durante la tarde, ocasionando algunos problemas a los que los habitantes del Gran Mendoza ya están acostumbrados.

Para quienes no viven en las provincias en las que este viento es común, el Zonda puede ser una experiencia muy particular. Además del calor del que viene acompañado y del polvo que levanta, el sonido que genera en las casas es impensado para quienes no lo vivieron en carne propia.

En el siguiente video se puede ver el avance del viento sobre la zona del Parque San Martín de la Capital, y el sonido que genera en un departamento céntrico.

Hasta cuándo durará el viento Zonda

Según indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el Zonda más fuerte se producirá durante la tarde de este miércoles en el Gran Mendoza, con vientos de entre 30 y 50 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h.

Sin embargo, el fenómeno natural se mantendrá hasta la noche. El nivel del alerta para las últimas horas del día será amarillo, con ráfagas de hasta 65 km/h y vientos sostenidos de entre 30 y 40 km/h.