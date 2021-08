Querrás conocer este truco para acceder a Disney Plus gratis

En los distintos países en los que se encuentra disponible Disney Plus existen promociones para acceder a la plataforma de manera gratuita, al menos durante unos meses. En Estados Unidos, por ejemplo, un truco consiste en contratarla a través de Amazon y a continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto.



Por otra parte, también compartimos los detalles para saber cuáles son algunas de las promociones que existen en Argentina para obtener los servicios de esta novedosa plataforma de streaming.

Fuente: disneyplus.com

Disney Plus gratis con Amazon: las claves de la promoción

Una de las formas de obtener una membresía gratuita de Disney Plus es la que se presenta de la mano de Amazon en países tales como Estados Unidos.



Ante todo, hay que decir que lo que es gratuito es la suscripción a la plataforma lanzada por The Walt Disney Company. En otras palabras, para obtener este beneficio es necesario contemplar los gastos que implica otra de las aplicaciones del momento, como lo es Amazon.



Tal como indica Samuel González en SoloDinero, hay dos opciones que vinculan a Disney Plus y Amazon.



La primera está destinada a quienes poseen la suscripción para Amazon Prime pero no tienen Amazon Music Unlimited. Sumando también este último servicio, se puede obtener una prueba gratuita de 6 meses para Disney Plus.



Para los que ya posean Amazon Music Unlimited, la promoción también está disponible, aunque el período gratuito se reduce a 3 meses.



Transcurrido este tiempo, cada uno de los usuarios debe comenzar a abonar una tarifa de 7,99 dólares por mes.



¿Qué pasa con Disney Plus en Argentina?

En Argentina, Disney Plus tiene un valor de suscripción que es de 385 pesos mensuales, o bien de $3850 si se realiza el pago de forma anual. No obstante, el mismo sitio aclara que “el precio podría variar en caso que el pago se realice en otras plataformas”.



La buena noticia es que, al igual que en otros países, existen ciertas promociones que permiten disfrutar de Disney Plus de manera gratuita, al menos durante algunos meses.



Una de estas es la que ofrece Flow, la plataforma de Cablevisión. Quienes cuenten con este servicio y quieran sumar una suscripción de Disney+, podrán disfrutar de 90 días sin cargo. Luego, el precio a abonar es el de los $385 mensuales.



Por otra parte, la revista Conocedores dio a entender que habrá un plan específico con beneficios para aquellas personas que quieran contratar Disney Plus y Star Plus en simultáneo.



Al respecto, hay que informar que la nueva plataforma de streaming estará disponible en Argentina a partir del 31 de agosto y que tendrá un valor de 885 pesos por mes.



De acuerdo con Conocedores, contratando ambas plataformas juntas, el valor de las suscripciones sería de un total de $995 mensuales.



¿Qué opinas? ¿Te gustaría disfrutar de algunas de las promociones mencionadas?