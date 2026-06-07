Guillermo Francella deslumbra en Playa de Lobos: la película que ya es furor en Disney Plus

Guillermo Francella es protagonista de una producción audiovisual de alto impacto que cautivó a los usuarios desde el primer momento.

El mes de junio comenzó de manera contundente en Disney Plus y la plataforma estrenó nuevas series, películas y documentales. Una de las producciones audiovisuales disponibles es protagonizada por Guillermo Francella y conquistó a los usuarios desde el primer día.

Se trata de Playa de Lobos, el nuevo film protagonizado por el actor argentino. La historia sigue a Manu, quien trabaja en un “chiringuito” de playa, y a Klaus, un turista que no se quiere levantar de la última "tumbona" que falta por recoger.

Aparentemente, parece solo el encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos y condenados a no entenderse. Pero Manu empieza a sospechar que Klaus no está en esa playa por casualidad, ni es quien decía ser. La tensión va subiendo entre ellos, hasta que Klaus le hace a Manu una desconcertante y perturbadora propuesta.

La película de Guillermo Francella que está conquistando Disney Plus Recién llegada a Disney Plus: la nueva película de Guillermo Francella que todos están viendo

A tan solo dos días de su estreno, el film se posicionó como la segunda película más vista en Argentina, atrás de Hoppers, una producción audiovisual de Disney que está destinada para los más pequeños.