¿Zapatillas en la lavadora? Guía rápida para dejarlas impecables sin dañarlas

Las zapatillas son unos de los objetos que completan los outfits que más se ensucian, principalmente las que están fabricadas con material de color blanco y sensible. Si bien todas necesitan lavarse es importante detectar cuáles pueden meterse en la lavadora y cuáles hay que lavar a mano para que no se arruinen.



Los fabricantes de zapatillas no recomiendan ingresarlas en el lavarropas, ya sean de tela, de lona, de cuero, de material sintético, entre otros. Pero hay una serie de consejos que se pueden aplicar para evitar que se rompan o dañen con el paso del tiempo.

Se recomienda usar el cepillo de dientes para sacar las manchas en todos los rincones que se acumule la suciedad. Fuente: Ok Chicas - Pinterest.

¿Cómo lavar las zapatillas en la lavadora?

Quitarles los cordones y las plantillas

En el caso que las zapatillas tengan cordones, es fundamental quitarlos antes de ingresar el calzado en la lavadora. Esto evitará que se enreden dentro y se rompan, por lo tanto se recomienda que se laven a mano. Las plantillas se pueden limpiar con un cepillo de dientes para sacar las manchas.

Utilizar un cepillo de dientes

Para que la limpieza sea eficiente, antes de colocarlas dentro de la lavadora se debe quitar con un cepillo de dientes todas las manchas incrustadas en la suela, entre la goma y en todos los rincones que se acumule la suciedad. Solamente esperar que la lavadora quite la suciedad superficial.

Ponerlas dentro de una bolsa

Hay bolsas especiales para lavar las zapatillas (o simplemente una red) y esto es importante para evitar que se dañen dentro del tambor de la lavadora. En Mercado Libre se pueden conseguir por $400 argentinos y se trata de una bolsa cilíndrica 100% de poliéster con una red y un cierre (esto también se puede utilizar para cualquier prenda delicada).



Por $400 se consiguen bolsas para limpiar zapatillas. Fuente: Mercado Libre.

Elegir el lavado corto y temperatura baja

Lo ideal es que las zapatillas no pasen mucho tiempo dando vueltas dentro de la lavadora y mucho menos con la temperatura muy alta, por lo cual hay que seleccionar el lavado más corto y sin centrifugado. Esto hará que estén menos expuestas a los golpes y el exceso de agua.

Dejar secar al sol

Una vez que las zapatillas estén limpias, la mejor manera para que se sequen es con los rayos del sol y no en la secadora. El calor de este artefacto podría dañar el material de calzado y afectar en su durabilidad.

¿Cómo prefieres lavar tus zapatillas?