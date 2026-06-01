Los productos de limpieza que nunca debes usar juntos porque dañan pulmones y ojos

Los productos de limpieza que jamás debes juntar dentro de casa por el riesgo que generan. Estas combinaciones de limpieza son muy peligrosas.

Muchos accidentes domésticos ocurren durante la limpieza del hogar. Algunos combinan productos pensando que así eliminan más suciedad o desinfectan mejor, pero el resultado puede ser peligroso. Vapores tóxicos, irritación en la piel y daños respiratorios aparecen en segundos.

Las combinaciones de limpieza que generan gases tóxicos y daños en la salud Una de las uniones más peligrosas es la de cloro con amoníaco. Cuando estos productos entran en contacto liberan vapores tóxicos que afectan el sistema respiratorio. La exposición provoca tos, dificultad para respirar, ardor en nariz y ojos, además de mareos y dolor de pecho en casos más graves.

smart tv limpieza Alcohol, detergentes y limpiadores comunes pueden dañar la pantalla del Smart TV Imagen generad por la IA

Otra combinación riesgosa aparece entre el cloro y el vinagre. Muchas personas creen que juntos limpian mejor, pero generan gases tóxicos que irritan ojos, garganta y pulmones. En espacios cerrados, el efecto resulta más fuerte y puede causar lesiones serias tras pocos minutos de exposición.

El cloro tampoco debe usarse junto con alcohol. Esta combinación genera cloroformo y ácido muriático, sustancias relacionadas con daños en el sistema nervioso, pulmones y riñones. Además, el olor fuerte aumenta el riesgo de intoxicación dentro de baños, cocinas y lugares con poca ventilación.