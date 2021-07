Hallaron el cuerpo de la fotógrafa argentina Graciela Cattarossi entre los escombros en Miami

Graciela Cattarossi, de 48 años, era buscada intensamente entre los escombros que dejó el derrumbe ocurrido en el edificio Champlain Towers South, en Surfside, en Miami. En las últimas horas autoridades policiales confirmaron la noticia del hallazgo.

La reconocida fotógrafa argentina vivía en el edificio con sus padres y su hijita de 7 años, cuyos restos fueron hallados por los rescatistas. El paradero de los restantes integrantes de la familia es aún desconocido, junto con el de Andrea, una hermana de Graciela que es arquitecta de la localidad Pilar y que había viajado para visitarlos.

Graciela Cattarossi

La fotógrafa trabajó para importantes medios gráficos, como el New York Times y el Wall Street Journal Magazine. También para revistas locales como Vanity Fair and Travel and Leisure, sobre turismo. Incluso hizo trabajos para la American Way Magazine, la revista que se entrega a los pasajeros en los vuelos de American Airlines.