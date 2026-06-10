1978, 1986 y 2022: las tres estrellas que marcaron a la Argentina

Las tres estrellas que hoy se ven en la camiseta de Argentina representan mucho más que tres títulos mundiales. Son tres momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva de millones de argentinos y que atravesaron distintas generaciones de hinchas.

La primera llegó en 1978. Con Mario Kempes como gran figura, Argentina se consagró campeona del mundo por primera vez tras vencer a Países Bajos (entonces Holanda) 3 a 1 en la final disputada en el estadio Monumental. Fue el nacimiento de un sueño que marcaría para siempre la historia del fútbol nacional.

Ocho años después, en México 1986, llegó una de las victorias más recordadas de todos los tiempos. Liderada por Diego Armando Maradona, la Selección alcanzó otra copa del mundo con actuaciones que quedaron para siempre en la memoria de los fanáticos. El gol a los ingleses y la histórica definición frente a Alemania forman parte de las páginas más simbólicas del deporte argentino.

La tercera estrella se hizo esperar 36 años. En Qatar 2022, el equipo que estaba dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi volvió a poner a Argentina en la cima del mundo. La final frente a Francia fue una de las más emocionantes de la historia de los Mundiales y terminó con una imagen que los argentinos esperaron durante décadas: Messi levantando la Copa del Mundo.

Argentina y una pasión que atraviesa generaciones Cada una de las tres estrellas representa una época distinta del país, pero todas comparten algo en común: poder unir a millones de argentinos detrás de una misma pasión. Desde quienes celebraron el título de 1978 hasta los más jóvenes que vivieron la victoria en Qatar. Por eso, más allá de los resultados deportivos, las tres Copas del Mundo se transformaron en símbolos que van más allá el fútbol. Son recuerdos, emociones e historias familiares que se transmiten de generación en generación y que siguen despertando el orgullo de vestir los colores de Argentina.