Este personaje de Muppet Babies se declaró trans y causó revolución en los fans

Los Muppet Babies (Los pequeños Muppets) tuvo su primera transmisión en 1984 hasta 1991, pero volvió al aire en 2018 y se mantiene vigente hasta hoy. Se trata de un programa para niños en el que aparecen los populares ventrículos de The Muppets, pero en su etapa infantil. Una noticia que se lanzó hace pocos días generó revuelo entre los padres.



Las cuestiones de género están más instaladas que nunca, pero para algunas generaciones aún es difícil deconstruirse. Por este motivo el anuncio que hicieron desde Muppet Babies no le cayó bien a muchos adultos: Gonzo, uno de sus personajes principales, se declara trans y se convierte en la Princesa Gonzorella.

Apoyo a la comunidad LGBTQ+

Los productos del programa fomentan la inclusión social y que los niños aprendan desde chicos a diferenciar y respetar los distintos géneros y elecciones de vida. La aceptación y la igualdad es un gran apoyo apoyo a la comunidad LGBTQ+, que busca desde hace décadas ser reconocida e integrarse dentro de la sociedad.

Gonzo se convierte en la Princesa Gonzorella. Fuente: Muppets Babies.

Muchos programas infantiles tienen como fin ser didácticos para los más chicos y llevarles un aprendizaje y, por este motivo, desde la producción de Muppet Babies vieron la oportunidad de acercarse a las generaciones más jóvenes, inspirarlos y explicarles que hay que aceptar cómo es cada uno.

Gonzo se transforma en la Princesa Gonzorella

Los Muppet Babies, que se puede ver desde la plataforma Disney Plus, tienen un episodio especial para la transformación de Gonzo a la Princesa Gonzorella. Miss Peggy y su amiga Summer planean un baile real y para ello tienen que elegir vestidos de alta costura, lujosos, al estilo Cenicienta. Gonzo quiere vestirse igual, pero Peggy considera que no es apropiado.



"Pero Gonzo, Peggy y yo somos las princesas, usamos los vestidos", le dice Summer a Gonzo, a lo que Peggy agrega: "De acuerdo con el manual real, las niñas vienen como princesas y los niños como caballeros". Sin embargo, un hada le otorga a Gonzo un vestido para el baile y se convierte en la Princesa Gonzorella.



Cuando asiste al baile, preguntan sobre el paradero de Gonzo y la Princesa Gonzorella niega saberlo, hasta que al final del evento lo confiesa: "Porque todos esperaban que luciera de cierta forma; no quiero que se enojen conmigo… Pero no quiero hacer las cosas sólo porque así es como se han hecho siempre. Quiero ser yo".



Sus amigos se disculpan por haberlo hecho sentir mal, aceptan su identidad trans y le recuerdan que lo aman tal como es. "Desde el principio queríamos hacer un episodio en el que Gonzo apareciera en la sala de juegos con una falda. Entonces, la editora y coproductora quisieron dar un paso más y hacer una historia de Cenicienta basada en la idea y fue tan maravillosamente Gonzo", confesó el productor Tom Warburton.

