¿Cierra Disney Channel? La pregunta que todos se hacen

Horas de verdadera locura se vivieron en las redes sociales cuando comenzó a correr el rumor de que los canales de entretenimiento Disney Channel, Disney Junior y Disney XD iban cerrar y dejar de ofrecer sus contenidos. Según esta hipótesis, se trata de una estrategia para fortalecer la plataforma de streaming Disney Plus.

A finales del 2020, The Walt Disney Company anunció que iniciaría una fuerte reestructuración en sus medios y el foco estaría puesto en los contenidos on demand ofrecidos a través de la plataforma Disney Plus.

El director ejecutivo de la compañía, Bob Chapek, indicó que se había determinado priorizar este servicio y concentrar la distribución de contenido. Tras el lanzamiento, no se hicieron más anuncios oficiales.

Foto: Redes

Sin embargo, en las últimas horas, comenzó a correr un fuerte rumor a través de las redes sociales en el cual se indicaba que el 25 de junio dejarían de transmitir los tres canales de cable que pertenecer al conglomerado del ratón más famoso del mundo.

En ese momento, muchos fanáticos lamentaron esta supuesta decisión y dieron rienda suelta a la nostalgia recordando las series más famosas que pasaron por esas pantallas como Soy Luna, Hanna Montana o High School Musical.

Así surgieron decenas de memes y críticas por la medida.

La teoría ganó más fuerza cuando apareció la supuesta confirmación de Dany Martins, presentador de Zapping Zone durante 12 años. Pero, el ex conductor nunca hizo este pronunciamiento.

Foto: Redes

Lo cierto es que, hasta el momento, la empresa no ha corroborado el cierre de Disney Channel ni de ninguno de sus otros canales, aunque sí se está llevando adelante una carrera muy dura para que Disney Plus logre ocupar un lugar primordial en el reñido mercado de las plataformas que tiene a Netflix en la delantera, pero donde Amazon Prime Video, HBO Max y Hulu compiten muy fuerte.