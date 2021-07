Una cantante reveló que intima con jugadores de River y Boca: "Me dan mil dólares, son medio ratas"

Boca Juniors y River Plate son los clubes más populares de Argentina y por eso sus triunfos y sus derrotas se magnifican, así también como las polémicas o escándalos que suceden a su alrededor. En esta oportunidad ambas instituciones quedaron involucradas en un tema algo espinoso relacionado con jugadores de sus planteles, ya que una cantante declaró que mantiene relaciones íntimas a cambio de dinero, incluso con profesionales que están casados o tienen pareja estable.

La cantante que salió a ventilar lo sucedido entre ella y algunos jugadores de River y de Boca es Estefanía Holman, una mujer que nació en la localidad bonaerense de Punta Alta y desde chica comenzó sus estudios de piano, aunque su inclinación preferencial fue por el canto. Actualmente es parte de Rojo Tango Show en el Hotel Faena de Buenos Aires y Café de los Angelitos, pero supo ser figura en el show argentino internacional Señor Tango junto a Fernando Soler, Guillermo Fernández y al maestro José Colangelo.

Lejos de su faceta artística, Estefania Holman habló de sus aventuras con los futbolistas de Boca y de River e hizo la distinción de que sus encuentros íntimos han sido con jugadores colombianos, primero con uno del Millonario y luego con uno del Xeneize. La polémica entrevista tuvo lugar en Elo Podcast y allí la voluptuosa cantante se despachó con todo.

"Estuve con un jugador de River, colombiano, hace poco que tiene novia, entonces pagó por mi silencio. Yo no le dije nada, él me ofreció. Me dijo ´te doy mil dólares y vos no decís nada´. Por eso no voy a decir el nombre y lo voy a respetar. Seguimos hablando y tenemos la re buena onda", dijo Estefanía Holman sobre el primer encuentro con un jugador de River. "Me metí en un baúl para entrar al country, fue genial y él se quedó feliz. Fui a la casa de él pero no estaba la novia, estaba en Colombia en ese momento”, ahondó.

La artista dejó en claro que ella nunca pidió dinero y que era el jugador de River quien se lo daba a modo de regalo. “Fueron varias veces que nos encontramos y siempre me daba mil dólares. No lo tenía que pedir, me lo daba él. Fue un regalo. Conmigo fue fino porque sabe que yo soy cantante, que tengo un público respetable, entonces fue más suave, más sutil", remarcó Estefanía Holman.

La confesión a esa altura ya era muy fuerte, pero la intérprete quiso ir por más y también reveló que intimó con otro colombiano, pero jugador de Boca Juniors. "Ese tuvo mucho quilombo hace poco, ese me re cag... a palos. Mirá que a mi me gustan que me peguen pero un día me dio vuelta la cara y le dije "pará” porque me quedó toda la cara negra. También me mandaba chofer, nos veíamos a escondidas, estaba casado”.

A diferencia con el jugador de River, al de Boca si le pidió dinero y confesó que este colombiano fue algo amarrete. “Ese me preguntó qué necesitaba y le dije también si querés, dame mil dólares" y ya está´. Nos vimos como seis, siete veces, a veces me daba menos, son medio ratas. Después, quería que vaya de onda, yo ya me había endulzado y no iba a ir de onda. Además, me hacía levantarme a cualquier hora", dijo sin vueltas.