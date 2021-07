Siguen las demandas contra Amazon en Estados Unidos y Reino Unido: entérate por qué

Muchos padres de Estados Unidos y Reino Unido demandaron al gigante Amazon porque sus hijas se llaman Alexa y sufren bullying en el colegio por tener el mismo nombre que la palabra de activación de los altavoces inteligentes de la plataforma.



En la actualidad, llamarse Alexa parece problemático en ambos países, donde ese nombre es común para las niñas. Incluso algunos revelaron que tuvieron que cambiarles el nombre porque las cargadas son "implacables" y estaban generando daños graves en su salud mental.



"No quería presentarse a los demás a causa de esas bromas y reacciones. Era y es una niña, pero algunos adultos pensaron que estaba bien bromear así con ella. Es devastador. La escuela no ayudó y dijo que ella necesitaba hacerse más fuerte", contó un hombre que se apodó Heather sobre su hija adolescente a El Diario y agregó que los maestros no le dieron importancia.

Se han registrado numerosos casos de bullyng por llamarse Alexa. Fuente: Amazon.

El bullying tuvo un impacto psicológico en su hija y tuvieron que cambiarla de colegio: "Ahora está mucho mejor, pero esta injusticia siempre estará con ella y con nosotros. Amazon debe cambiar la palabra de activación predeterminada en sus dispositivos. Está claro que no se han hecho suficientes investigaciones éticas sobre el uso de Alexa".



En Reino Unido alrededor de 4.000 mujeres menores de 25 años que se llaman Alexa y las familias vivieron situaciones muy parecidas a las de Heather. Para impulsar la demanda, los adultos contaron sus historias y pidieron a Amazon que ayude ante la situación que atraviesan sus hijos.



"Todo comenzó en la escuela. Los niños mayores decían cosas como 'Alexa, pon música disco'. Otros niños le gritaban órdenes. El otro día, estábamos en el parque y todos los niños le decían eso constantemente. Ella empezó a cerrarse. Creo que está afectando a su confianza. Los adultos también se ríen de ella", contó una madre sobre su hija de 6 años.



Los padres indican que Amazon convirtió el nombre Alexa en sinónimo de "esclava" y "sirvienta" y hasta las personas mayores tienen conflictos. Una mujer que se llama Alexa y vive en Hamburgo, Alemania, reveló a la BBC que en la oficina le hacen bromas relacionadas a su nombre.



Desde Amazon respondieron que "lamentan" lo sucedido y que se puede configurar la palabra Alexa por otra. Sin embargo, para los padres no es suficiente y piden a la empresa de Jeff Bezos que tome la medida de quitar ese nombre del altavoz.

¿Qué crees que debería hacer Amazon?