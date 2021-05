Todos los momentos en los que le dijeron que no a María Becerra y tuvo que superarse

Con el gran presente que vive y el ascenso vertiginoso que experimentó hacia la fama y el éxito, parecería ser que a María Becerra todo lo que se propone le sale bien. Sin embargo, desde muy joven tuvo que aprender a convivir con la frustración, y en esta oportunidad recordamos algunos de sus momentos en los que le dijeron que no y tuvo que aprender a superarse.

Fuente: Facebook María Becerra (/maribecerra22)

María Becerra: la importancia de aprender de los rechazos

En varias ocasiones, María Becerra contó acerca de su experiencia con los castings y de cómo tuvo que aprender a hacerse un camino por cuenta propia. Una de ellas fue en el 2018, cuando fue de visita al programa Fans.



El tema de conversación surgió a partir de la pregunta de cuál fue el primer video que María Becerra subió a Youtube. La artista y cantante urbana recordó que fue a los 9 o 10 años y para un casting de Cris Morena. Entre risas, agregó: “que no me tomó”.



“No, ¡cada rechazada!”, dijo Becerra, llevando rápidamente la charla hacia su experiencia siendo apenas una niña. En relación a los castings, contó que hizo muchos, “de chiquita, más que nada”.



Luego de decir que de todo se aprende, confesó: “antes me dolía no quedar en un casting”. Al mismo tiempo, remarcó la importancia que para ella tuvieron las palabras de Guillermo Francella, alguien a quien admira.



“Él también dice que a lo largo de su vida hizo un montón de castings y que en el 90% lo rechazaron”, contó María.

María Becerra y el bullying: su historia personal

En un contexto completamente distinto, Becerra dio a entender que la negativa de los castings influyó menos en su experiencia personal que el hecho de haber padecido bullying.



Entrevistada por Marcelo Longobardi para CNN, la joven recordó el acoso escolar que padeció y reflexionó acerca de cómo el mismo influyó en quien es ahora. “Lo sufrí en potencia durante un año, en un colegio técnico. Pero la realidad es que, en menor cantidad, lo sufrí casi toda mi infancia”, aseguró.



También expresó que los sucesos que más la marcaron fueron cuando ella tenía 13 años. Acerca del alcance que tuvieron los mismos, dijo:

“Creo que me transformó en una persona muy tímida, muy introvertida. Nunca me tuve confianza a mí misma y siempre tuve muy poca autoestima. Entonces, el hecho de ser tan vergonzosa me llevaba, por ejemplo, a dar la mayoría de los castings vía web, a hacer los videos en Youtube, porque sabía que nadie me miraba y estábamos solo la cámara y yo”.



Por último, la influencer reflexionó: “Quizás si hubiese sido una persona súper extrovertida, que de chiquita era la popular del colegio, nunca hubiese hecho videos en Youtube”.