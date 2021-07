Carla Vizzotti, su reunión con Marta Cohen y una particular sonrisa

La ministra de Salud, Carla Vizzotti en su visita oficial al Reino Unido se reunió con la patóloga argentina Marta Cohen y dialogaron sobre las estrategias para afrontar la pandemia. Cohen no perdió la oportunidad para reclamarle a la ministra sobre la cantidad de testeos que se realizan en el país.

Cohen durante el encuentro le remarcó a Vizzotti que los testeos que se realizan a diario son escasos para hacer un diagnóstico epidemiológico. Por su parte, la ministra luego de subrayar el número -actualmente el país hace 100 mil cada día- le respondió con una sonrisa.

La patóloga le hizo una serie de recomendaciones a Vizzotti

La patóloga sostuvo en declaraciones a medios nacionales, que la detección de casos no es efectiva y no sirven para hacer un diagnóstico epidemiológico, ya que dos de cada tres no se sabe dónde están.

En esta línea pronosticó que el próximo mes va a haber un aumento significativo de casos, por lo que recomienda continuar con las restricciones.

Asimismo, Cohen le sugirió a la ministra qué los chicos de entre 12 y 17 años con comorbilidades son quienes deberían vacunarse con las dosis Moderna donadas por Estados Unidos.