Infidelidad virtual: ¿perjudica a la pareja lo que se hace en Instagram?

Las redes sociales son un fenómeno que está revolucionando la manera en la cual nos relacionamos y la interpretación que hacemos del mundo. Tal es así que influyen en cada aspecto de nuestras vidas, inclusive en la pareja.

Existe un gran debate sobre las interacciones que tenemos en las redes sociales (como Instagram, Whatsapp, Facebook o Twitter) y cómo estas influyen en las relaciones de pareja. La discusión gira en torno al concepto de “infidelidad virtual”. ¿Existe este tipo de infidelidad?, ¿en qué casos puede considerarse infiel la persona?.

Foto: Freepik

Debate: ¿existe la infidelidad virtual?

“Es la misma situación que hace 10 años, estar tirándose en un boliche con un pibe, nada más que ahora con un emoji. La sensación de flirteo y de gustar al otro, es la misma”, D (mujer 36 años).

“En las redes mucha gente busca a personas de su pasado o conocen nuevas personas. Quizá depende de la estabilidad de la pareja y hasta donde cada uno permita que llegue a concretarse la cuestión en sí”, S (mujer de 32 años).

“Para mí solo es infidelidad si concretás, lo otro es histeriqueo”, P (hombre 37 años).

“Mi hermana le encontró mails o mensajes al marido y se terminó separando. Si bien ya venían mal, eso sumó obvio”, A (mujer de 34 años).

“La infidelidad virtual existe. Cuando ponemos un MG (me gusta), reaccionamos a una historia o cualquier otra cosa con motivo de llamar la atención de la otra persona”, I (hombre de 23 años).

“Lo mato, mirála pero no le pongas like”, A (mujer 35 años).

“Si la otra persona tiene una charla interesante con otra o sexo virtual es porque tiene interés en esa persona, en eso para mi se basa la infidelidad”, J (mujer 40 años).

“El tema de los mg a mi me molesta más porque queda como un pajero poniendo me gusta a fotos en bikinis y como se lo pueda tomar la mina de la foto”, L ( mujer 25 años).

“Lo que pasa es que ha mutado el concepto de infidelidad y creo que depende de cada pareja. De cómo esté encarada la relación”, P (hombre 27 años).

“Me muero si me revisan a qué le pongo likes. Yo cero celos, jamás reviso su celular, no tengo claves desconocidas y me encanta stalkear gente. No sé si a mi pareja le molesta, jamás me ha dicho nada”, A (mujer 29 años).

La irrupción de las redes sociales cambió la noción de infidelidad que muchas personas tienen. Los límites son confusos, no se sabe con certeza en qué momento la persona cruzó la barrera del "engaño" o los "cuernos digitales"; pero si es una realidad que en muchos casos suelen desencadenarse conflictos en los vínculos de pareja. Foto: Pixabay

La mirada de un especialista

Para poder traer más claridad al tema y comprender cómo influyen las redes sociales en las relaciones de pareja, MDZ dialogó con el Psicólogo y Sexólogo Especialista en Vínculos Mauricio Strugo.

“El uso de redes sociales suele complicar el vínculo de pareja cuando es utilizado no como una red social de gente conocida sino para buscar gente para tener relaciones virtuales por fuera de la pareja”, explica el especialista.

Existen diversas situaciones que pueden generar conflicto en la pareja como un mensaje explícito o un pedido explícito de alguien en las redes, poner “me gusta” o seguir a alguien que es desconocido por él o por ella; “especialmente si la persona que siguen usa sus redes desde un lugar de mostrar imágenes estéticas o sus cuerpos trabajados”, aclara Strugo y agrega: “Todo esto puede generar malestar en la pareja o conflicto en el vínculo porque pueden tomarlo como una situación de infidelidad”.

El psicólogo plantea que habrá un uso adecuado de las redes sociales cuando en la relación “esté planteado el hecho de poder seguir cada uno a quien le interese, poner ‘me gusta´ a una publicación que les gustó ya sea por la belleza de la otra persona o porque les parece interesante lo que publica, en esos casos esto no debería generar un problema en el vínculo”.

Además agrega que resulta clave en la relación recordar que toda pareja tiene que basar el vínculo en la libertad no en la opresión ni la dependencia. “Si nosotros tenemos un vínculo saludable con confianza, realmente no es necesario revisar a quién sigue el otro, a quién le puso ´me gusta´ o quién le hizo comentarios"; por el contrario, "si esto sucede en una pareja es que el vínculo tienen conflictos más allá de esta situación y que lo que se debería revisar es cómo está el cimiento de esa pareja que lleva a no poder aceptar un comentario o un ´me gusta´”, aclara el psicólogo y sexólogo.

“Todo tiene que estar consensuado en la pareja y ambos tienen que tener libertad sin que esto conflictúe el vínculo -para ello- es importante poner límites, tener claros estos límites y ambos elegir manejarse dentro de esos cánones”, concluye Mauricio Strugo.