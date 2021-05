Debate viral: ¿por qué los hombres siguen a mujeres que no conocen en las redes?

Un video con más de 280 mil reproducciones, compartido por @TrollaLiberal, generó un gran debate en Twitter sobre el comportamiento de los hombres y de las mujeres en las redes sociales.

En el video una mujer expresa que está en desacuerdo con los hombres que siguen a mujeres que no conocen en las redes sociales y las interacciones que tienen con ellas a través de likes.

La publicación del video de @TrollaLiberal cosechó miles de likes y cientos de comentarios a favor y en contra. En su twitte escribe: “Dame a la zurda feminista más tóxica que tengas... NO, NO TAN TOXICA!!!” y luego comparte el video.

Dame a la zurda feminista más tóxica que tengas... NO, NO TAN TOXICA!!! pic.twitter.com/PbUV21qBSq — Putita de café con leche uD83CuDF08 (@TrollaLiberal) May 18, 2021

“Por ahí no les habla a ninguna, es super fiel con vos, pero las mira, las tiene y las sigue. Le encanta mirarlas, pero no te va a cagar, no les va a escribir, pero es paje... y le encanta seguir minas”, dice @.soylucia en el video compartido en su cuenta de Tik Tok.

Como broche final @.soylucia acusa: “Sos un paje.. porque vos entrás y no es que le estás dando un like a una mina con un bebito y su marido, siempre es algún cul...”.

Cientos de usuarios de la red social Twitter se manifestaron a través de comentarios a favor y en contra de este mensaje.