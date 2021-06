Cáncer de próstata: el altísimo porcentaje de hombres que no se controla a tiempo

El 70% de los mayores de 50 años no se realizan controles anuales de próstata, mientras que un 30% nunca se efectuó un chequeo, según un sondeo realizado en el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata que se conmemora este viernes.



La encuesta incluyó a 1.405 argentinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza, Posadas y Salta, informó hoy la Fundación Aciapo (Atención Comunitaria Integral al Paciente Oncológico).



El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más frecuente en hombres en nuestro país, con 12 mil casos nuevos al año, representando 1 de cada 5 diagnósticos oncológicos en hombres.



Juan Pablo Sade, médico especialista en Uro-Oncología del Instituto ‘Alexander Fleming’ y del Hospital Universitario Austral, señaló que “la enorme cantidad de hombres que no controlan su próstata es alarmante, sobre todo porque no es una conducta exclusiva de situación de pandemia, sino que representa el compartimiento habitual de las conductas de los varones y está en línea con lo que se ve a diario en la práctica médica”.





El relevamiento arrojó que sólo 1 de cada 2 hombres mayores de 50 tiene un urólogo de cabecera. “Ciertamente, no es un control de rutina que el hombre haya incorporado, a pesar de que es vital para detectar a tiempo enfermedades como el cáncer”, indicó el especialista.



Y añadió: “Si como sociedad no tomamos medidas para revertir esta situación, lamentablemente seguiremos viendo en los próximos años miles de casos de cáncer de próstata diagnosticados en estadios avanzados, etapa en la que -como en cualquier otro tipo de cáncer- su abordaje generalmente presenta un peor pronóstico”.



El 51% declaró estar muy informado sobre el cáncer de próstata y conocer sus síntomas, mientras que el 48% de los que están muy informados, acuden para un control anual.



La presidenta de Aciapo, Marta Artigas, dijo que “culturalmente, los hombres van menos al médico que las mujeres y existe cierto miedo o tabú alrededor del chequeo en sí, pero es importante que el paciente vaya el urólogo y conversen para juntos evaluar qué exámenes son necesarios”.





“Más allá de que el tacto rectal, en caso de que sea necesario, aunque mínimamente invasivo, pueda generar una mínima incomodidad, es altamente beneficioso si ayuda a diagnosticar a tiempo un cáncer y, por ende, a salvar la vida de la persona”, explicó.



La encuesta también mostró que, entre los que nunca se hicieron un control, el 75% no planeaba hacerlo, lo que evidenció la necesidad de un cambio cultural para prevenir en salud.



Asimismo, el sondeo reveló que no tener cobertura médica (obra social o prepaga) afecta a las consultas con un urólogo: sólo el 27% de los que no tienen cobertura declaró contar con un urólogo de referencia.



Aciapo lanzó www.controlatuprostata.com.ar, una plataforma con información para la comunidad sobre cómo detectar el cáncer de próstata a tiempo, signos y síntomas, cifras de su impacto en nuestro país, además de un cuestionario para responder online y confirmar si uno tiene indicación de realizarse el control prostático.





“Una vez que identificamos todo lo que les cuesta a los hombres dar ese primer paso hacia el turno con el urólogo, nos propusimos allanar ese camino y esta plataforma intenta acercar a los hombres al urólogo, así sea con el hecho de identificar si uno tiene indicación de controlarse la próstata”, sostuvo Artigas.



La fundación recomendó que todos los varones mayores de 50 años realicen una consulta por año con el urólogo.