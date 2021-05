¿Qué es la Ley de Reparación a la que empresas como Apple se oponen?

Para entender la oposición que tienen los gigantes de la tecnología, primero se debe entender qué es la Ley de Reparación: la legislación de Estados Unidos pretende obligar a estas empresas a facilitar los mecanismos para que sus dispositivos sean más fáciles y asequibles a la hora de hacer reparaciones.

Se trata de un "derecho a reparar", pero las empresas Apple, Google y Microsoft ya formaron una alianza para evitar que se apruebe y trabajaron en conjunto para evitar que la legislación los obligue a proporcionar esquemas de dispositivos, piezas de reparación originales y manuales de reparación a técnicos independientes.

Sede central de Apple en Cupertino. Fuente: Wikipedia.

El objetivo de esta legislación es darle la oportunidad a los locales o personas que no trabajan para esas empresas ni son lugares oficiales para que también tengan la posibilidad de reparar equipos o dar soporte. De esta manera, se incrementa el trabajo.

Hasta el momento, ya son 27 estados de Estados Unidos que quieren aprobar esta ley, pero en la mitad de ellos los votantes la rechazaron. Esto tiene que ver porque muchas de las personas que votan trabajan indirectamente para estas empresas u obtienen beneficios de ellas.

Sede principal de Microsoft. Fuente: Wikipedia.

Apple es la empresa que más se opone

Desde Bloomberg contaron la historia de Justin Millman, un trabajador independiente que tiene un taller de reparación de equipos y contó que tiene dificultades para conseguir pantallas de iPad. Esta es una de las mayores demandas de los usuarios y afirmó que esto ocurre porque a Apple le conviene que el usuario compre uno nuevo o gaste dinero en sus tiendas oficiales.

Reparar la pantalla de un iPad en un local independiente puede costar 100 dólares, mientras que hacerlo en Apple puede costar el triple, al punto que es más viable adquirir un nuevo dispositivo. Por su lado, Apple planteó que si se abandona el proyecto de ley, respaldarían los programas de reparación de las universidades.

"Es por eso que Apple no responde a mis correos electrónicos. Para ellos, se trata solo de dólares o centavos. No piensan en la persona del otro lado del iPad", dijo Millman a Bloomberg. La empresa fundada por Steve Jobs ya envió una oposición para que esta ley no se apruebe en Colorado ni Nevada.

La alternativa de Apple

Para que también se dé de baja el proyecto de ley, Apple ofreció otra alternativa y se trata del Programa de Reparación Independiente en todo el mundo. El objetivo es proporcionarles a los talleres de reparación que no son Proveedores de Servicios

Autorizados de Apple (AASP) originales, herramientas, manuales de reparación y diagnósticos para realizar reparaciones fuera de garantía en los dispositivos.

El programa sería gratuito, pero no sería tan fácil acceder ya que primero se debe contar con un técnico certificado por Apple para realizar las tareas. Otro de los obstáculos es que Apple no suministrará pantallas de iPad, una de las reparaciones más solicitadas.

¿Estarías de acuerdo con una Ley de Reparación que aplique a cada país? Cuéntanos.