¿Cuántos hijos tiene Steve Jobs y quiénes son?

Teniendo en cuenta la revolución que generó Steve Jobs en el campo de la tecnología y de la informática, no es de sorprender que prácticamente no haya nada nuevo por descubrir en cuanto a su vida profesional. Sin embargo, no sucede lo mismo con su aspecto privado. En esta ocasión, te contamos quiénes son sus 4 hijos y cómo era la relación que tenía con ellos.

obs y los 3 hijos que tuvo con Laurene Powell - Fuente: successstory.com

Steve Jobs y la polémica con su primogénita

Si se elige construir este relato en orden cronológico, no queda otra opción que comenzar por una de las mayores polémicas que giran en torno a la vida privada del multimillonario nacido en 1955 en Palo Alto, California.



Steve Jobs y Chrissann Brennan se conocieron cuando eran jóvenes y cursaban juntos en el bachillerato. En 1978, cuando él tenía 23 años, ella quedó embarazada y así nació Lisa Brennan-Jobs.



El comportamiento de Jobs fue errático y contradictorio: siguió de cerca el embarazo, fue a visitar a Chrissann días después del parto y hasta ayudó en la elección del nombre de la nena. Sin embargo, negó su paternidad.



El gigante de la informática hasta llegó a argumentar que era estéril. Tal como diría en una oportunidad, en ese momento no se sentía preparado para ser padre.



Fue a mediados de los años 80 cuando finalmente asumió su responsabilidad paterna, luego de que el gobierno lo demandara y lo instara a hacerse cargo.



La relación entre padre e hija distó mucho de ser la ideal. En 2018, años después de la muerte de Jobs, Lisa editó su libro de memorias: “Small Fry”, título que hace referencia a la forma en la que él se dirigía hacia ella y que en inglés quiere decir algo así como “cosa o persona pequeña e insignificante”.



En el mismo da cuenta de una gran cantidad de maltratos, aunque también manifiesta cómo aprendió a comprenderlo y hasta perdonarlo con el paso del tiempo.

Steve y Lisa - Fuente: successstory.com

¿Quiénes son los otros hijos de Steve Jobs?

En 1991, Steve Jobs contrajo matrimonio con Laurene Powell, a quien conoció en la universidad de Stanford. Juntos tuvieron tres hijos: Reed Paul (1991), Erin Sienna (1995) y Eve (1998).



Tras la muerte del empresario, Powell quedó como heredera de casi la totalidad de la fortuna de Jobs. Para sorpresa de muchos, todo parece indicar que la misma no será reservada ni para los hijos que tuvieron en común ni para la hija anterior.



En conversaciones con The New York Times, Laurene explicó que no está en sus planes el construir algo así como una dinastía familiar. Dijo que no le interesan “las estructuras patrimoniales heredadas” y que sus hijos están al tanto de la situación.



También dio a entender que no se trata solo de un pensamiento personal, sino que mantiene coherencia con las ideas que tenía el mismo Jobs en vida.