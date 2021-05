¿Por qué vale la pena comprar un iPhone 8 en 2021?

Todos los años, Apple renueva su stock y lanza un nuevo iPhone, pero eso no significa que las versiones anteriores no funcionen. Así ocurre con el iPhone 8, que aún sigue siendo compatible con las actualizaciones de iOS y motivo por el que puede seguir usándose sin problema.

La versión más reciente de iOS es la 14.5.1, lanzada en septiembre de 2020, que mejora la experiencia del usuario, integrando cambios relevantes, entre ellos el nuevo Modo Oscuro o la posibilidad de utilizar memorias externas con la app Archivos del sistema, la interfaz es más veloz, entre otras cosas.

El iPhone 8 fue compatible con esta actualización, por lo cual aún vale la pena comprarlo e incluso se puede conseguir a precio razonablemente barato teniendo en cuenta que no es de lo más nuevo, por lo que se puede encontrar alrededor de los 190 euros. Los iPhone son smartphones muy optimizados y hasta las versiones más viejas pueden ser útiles siempre y cuando sean compatibles con el sistema operativo.

Características del iPhone 8

En cuanto a la estética, el iPhone 8 no tiene la belleza y el diseño de sus sucesores, pero no significa que sea obsoleto. Sus bordes y colores le dan una apariencia estética muy sofisticada y tiene un botón de inicio que es muy útil para aquellos que no les gustan los celulares completamente táctiles.

Touch ID

El botón físico, llamado "Touch ID", solo se encuentra en el SE, y los 8 y 8 Plus. Por la pandemia de coronavirus, la mascarilla complicó el inicio de los celulares táctiles y desde Apple evalúan la posibilidad de volver a incorporarlo.

Fotografía y vídeo

El iPhone 8 no tiene la misma calidad de cámara que el iPhone 12, por el simple motivo que fue lanzado hace cuatro años. Sin embargo, las fotografías son muy nítidas y super estéticas para las redes sociales. La grabación de vídeo, es 4K a 60 fps, lo normal en smartphones, y a pesar de no tener la nitidez del iPhone 12, sigue siendo de excelente calidad.

Apple Watch

Los iPhone 8 son 100% compatibles con los Apple Watch y se recibirán todas las notificaciones en la muñeca como llamados, mensajes, registra entrenamientos, seguimientos de salud, y más.

Carga inalámbrica

El iPhone 8 fue uno de los primeros dispositivos en implementar la carga inalámbrica. Por lo tanto, puede usarse en bases Qi para no tener que lidiar con más cables y adaptadores de corriente.

