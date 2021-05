Es una realidad, las personas alimentan a los animales desde hace siglos, todo el tiempo. Ya sean a mascotas, a las gallinas, pollos y demás, aunque "supuestamente" no se debería hacer.

FUENTE: Tiendanimal

A lo largo de la historia, en cualquier situación y a través de muchas culturas, los humanos alimentaron a los animales de todas las clases y maneras imaginables.

Algunos investigadores creen que el deseo de dar de comer a los animales los impulsa a la domesticación como también al deseo de comerlos.

Esa es la razón por la que un grupo de investigadores del Reino Unido se preguntó: ¿Por qué a los humanos nos gusta dar de comer a los animales y cuándo podría ser peligroso? Como también conocer el origen de este particular deseo.

Una de las posibles respuestas más sorprendente es debido a su extinción.

La investigación parte de que la alimentación a los animales es solo una cuestión de practicidad. Por ejemplo, eso significa que hay que alimentar a las gallinas hoy si lo que se quiere es comer luego sus huevos o sus alas. Otro claro ejemplo es que no se puede montar un caballo si el mismo está hambriento.

El hecho es que hay que mantener vivos a los animales. Sin embargo, la mayoría de las veces, la alimentación está relacionada con el beneficio que se pueda obtener y el claro ejemplo es que muchos indios alimentan a los perros de la calle como algo natural y los tratan como vecinos animales.

Se sabe muy poco sobre por qué a los humanos nos gusta dar de comer a los animales y cuándo podría ser peligroso. En gran parte, es porque los estudiosos no se centraron exclusivamente en el deseo que nos impulsa en particular.

En esencia, eso es lo que los investigadores de Inglaterra y Escocia quieren seguir buscando y cambiar. Gracias a una subvención que recibieron -por el Wellcome Trust- de más de 2 millones de dólares durante 4 años, el grupo de 5 investigadores estará emprendiendo esta investigación multidisciplinaria.

El objetivo es intentar que la alimentación de los animales reciba la atención que se merece, pero sobre todo que se empiece a dar respuesta a algunas de las tantas preguntas que desconciertan.

A este proyecto lo denominaron “Del ‘alimenta a las aves’ al ‘no alimentes a los animales’”. Cabe destacar que el grupo de investigación se limitará en gran medida a los últimos 2000 años. FUENTE: Avian Report - Español

Según Lisa Gillespie, la directora de investigación y conservación del zoológico dijo:



“La domesticación no es algo que ocurrió hace mucho tiempo, en una especie de momento neolítico en el que todo el mundo se reunió y dijo: ‘Vamos a domesticar a los animales’. No compro esa idea. Creo que es algo que no solo ha continuado a lo largo del tiempo, sino que se está acelerando”.

Los expertos investigan y mientras, creen que si hay gente, habrá perros. Eso sí, nadie sabe cómo se verán y si habrá que cepillarles los dientes día y noche o gastar en una vacuna. Pero seguirán estando.

Lamentablemente, afirman que no se puede decir lo mismo de los lobos y otros animales ya que a medida que esas criaturas salvajes se extinguen, todos pierden.

La respuesta de por qué a los humanos nos gusta dar de comer a los animales y cuándo podría ser peligroso aún no se conoce con exactitud, sin embargo los investigadores dejaron claro que se van a dedicar a saberlo. ¿Tú qué piensas?