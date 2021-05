Buscan que las personas trans y travestis sean incluidas en la seguridad social

Un proyecto de Reparación para Personas Mayores Travestis y Trans, para incluirlas en el sistema de seguridad social será presentado en la Cámara de Diputados, en el marco del Día Internacional Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.



La iniciativa es impulsada por la Diputada Nacional por Córdoba del Frente de Todos (FDT), Gabriela Estévez, la Liga LGBTIQ+ de las provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.



El objetivo es "reparar la violación de los Derechos Humanos de las personas mayores travestis y trans incluyéndolas en el sistema de seguridad social para garantizarles una vejez digna", indicaron en un comunicado.



Además, la iniciativa, que se presentará a las 17, es un homenaje a Lucía Torres Mansilla, más conocida como "La Loba", una activista trans de la localidad de Paraná, Entre Ríos, que fue víctima de un transfemicidio en 2019.

Torres Mansilla

"El proyecto viene a profundizar el proceso de reconocimiento e inclusión del colectivo travesti trans que iniciamos con la ley de identidad de género en 2012 y que continuamos con los decretos de cupo e inclusión laboral el año pasado", afirmó Estévez.



Y añadió: "Sabemos que la reparación nunca será total, porque los días de encierro no serán recuperados, porque las cicatrices físicas y espirituales de tanto atropello no sanarán por fuerza de ley, pero al menos, el reconocimiento de la violación de los derechos humanos de este colectivo terminará con la invisibilización de una parte importante de nuestra historia y su inclusión en la seguridad social garantizará condiciones materiales mínimas para una vejez travesti y trans más digna".



Por su parte, Karin Tuma, activista de Devenir Diverse y secretaria de Identidades Travestis, Trans y No Binaries de la Liga LGBTIQ+ de las provincias, sostuvo: "el Estado tiene el deber de incluir en la seguridad social a todes les compañeres travestis y trans a quienes se les negó el acceso al trabajo, la salud, la educación y la vivienda a lo largo de sus vidas marcadas por la discriminación y la violencia institucional".



"La reparación es una demanda urgente de nuestro movimiento para con todes les compañeres sobrevivientes que siguen mayoritariamente sin protección social", señaló Tuma.





Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, dijo que "el Estado tiene que estar presente para reparar e incluir allí donde más se lo necesita" y afirmó que “las personas travestis y trans llegamos a la vejez más empobrecidas y con un mayor deterioro físico y emocional que las personas mayores cis, como consecuencia de la vulneración sistemática de nuestros derechos fundamentales a lo largo de nuestra vida".



"Consideramos necesario y urgente que exista una política pública concreta de inclusión de las personas travestis y trans mayores en el sistema de seguridad social", expresó.