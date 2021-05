Bonnie y Clyde: revive la historia de la pareja de ladrones fugitivos más famosa del mundo

El 23 de mayo de 1934, Bonnie y Clyde caían abatidos por una de las fuerzas de seguridad más temibles de los Estados Unidos de entonces. En esta ocasión, recordamos la historia de esta famosa pareja de ladrones enamorados que trascendió a su tiempo y se convirtió en leyenda con el correr de los años.

Fuente: AP (a través de lavanguardia.com)

¿Cuáles son los orígenes del mito de Bonnie y Clyde?

Resulta difícil no comenzar este relato haciendo mención del contexto en el que transcurrieron las vidas de Bonnie y de Clyde, sobre todo durante sus últimos años.



Hacia fines de la década de 1920 y comienzos de los años 30, Estados Unidos atravesaba una crisis económica sin precedentes conocida como la Gran Depresión, la cual empujó a muchas personas sin empleo y sin expectativas de futuro a la delincuencia.



Es cierto que la vida de Bonnie Parker (1910) no había estado tan marcada por la pobreza, ya que provenía de una familia de clase media. No obstante, esta mujer amante de la poesía y de la literatura sí sabía lo que era escaparse de su hogar desde muy joven.



Con apenas 16 años, Bonnie había huido para casarse con Roy Thornton, aunque el matrimonio apenas duraría 3 años. Cansada de los maltratos de su esposo y aprovechando su encarcelación por asesinato, Bonnie solicitó el divorcio y volvió a vivir con su madre.

Por su parte, Clyde Barrow (1909) sí conocía a la perfección lo que era la pobreza. Siendo un adolescente, comenzó a robar para poder comprar comida, aunque los hurtos fueron aumentando en cantidad y creciendo en violencia, lo cual hizo que pasara varias temporadas en la cárcel.

Bonnie y Clyde: la historia de amor y el comienzo del fin

Cuenta la leyenda que ambos se conocieron en la casa de unos amigos que tenían en común hacia principios de 1930. El encanto fue tan mutuo como inmediato, por lo que al poco tiempo ya estaban viviendo juntos.



Ella soñaba con dedicarse a la literatura (algunos de sus poemas son famosos) y él tenía planificado conseguir un trabajo y vivir dentro del marco de la legalidad. Sin embargo, esto último apenas duró unos meses, puesto que Clyde volvió a robar y fue encarcelado.



Separados, ambos se enviaban cartas de amor y comprendieron que no podían vivir sin estar juntos. Fue así como Bonnie le hizo llegar un revólver a Clyde y éste logró fugarse de una prisión en la que había sido violado y sometido a condiciones de trabajo extremas.

De esta manera, la leyenda comenzaba a tomar forma. Bonnie y Clyde armaron una banda delictiva con 4 personas más (entre ellas, un hermano de Clyde y su esposa) y comenzaron con una serie de atracos que luego devendría en derramamientos de sangre.



En principio, la opinión pública de la época hablaba de ellos como una especie de modernos “Robin Hood”, ya que los asesinatos eran hacia agentes de seguridad. Al mismo tiempo, era difícil atraparlos, debido a que rápidamente se escapaban hacia estados en los que los delitos cometidos no tenían jurisdicción.



Durante más de 2 años, huyeron y fueron perseguidos por distintos puntos del país como Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas e Illinois. Los delitos continuaron y los crímenes ganaron en violencia. Bonnie y Clyde ya no eran vistos como héroes, sino como villanos. El Gobierno Federal de Estados Unidos, a su vez, desiste de los servicios del FBI y pone a cargo de la investigación a los Rangers, una de las unidades más letales del Ejército.



Luego de obtener un dato clave acerca de su paradero, Bonnie y Clyde son sorprendidos durante las primeras horas de la mañana del 23 de mayo de 1934.



Sin posibilidad de defenderse, ni de rendirse, ni de ser enjuiciados, Bonnie y Clyde y el auto Ford V8 en el que viajaban reciben un total de 167 disparos. Gran parte de los mismos impacta en sus cuerpos, produciéndoles la muerte instantánea. Esto no evita que Frank Hamer, el Ranger a cargo de la persecución, rematase a Bonnie con dos disparos.



A pesar de sus deseos de yacer juntos, Bonnie Parker y Clyde Barrow se encuentran enterrados en distintos cementerios de la ciudad de Dallas. Uno de los versos escritos por la joven poeta ya había anticipado el final tiempo antes: “Un día de estos, caerán codo con codo…”

