Cuatro trucos para evitar la aparición de la caspa

La caspa es muy difícil de disimular, principalmente para los que tiene cabellera oscura y afecta tanto a los hombres, como a las mujeres y a los niños. Se trata de un proceso gradual y apenas imperceptible, porque generalmente se produce en escamas u hojuelas minúsculas, lo cual dificulta poder sacarlas con la mano ya que se desintegran.

La caspa es una afección común que hace que la piel del cuero cabelludo se descascare y aunque no es grave, puede ser vergonzoso y difícil de tratar. En su forma leve se llama dermatitis seborreica y no requiere atención médica, aunque se puede consultar a un dermatólogo si no desaparece con un champú anticaspa de venta libre.

4 trucos para prevenir la caspa

Limitar el uso de productos para el cabello. No es aconsejable usar tanto spray, gel y cera porque se pueden acumular y hacer que el cuero cabelludo produzca más grasa. Lavar bien el caballo cada vez que esté graso. Por otro lado, no lavar el cabello con agua muy caliente porque se daña y debilita el cuero cabelludo favoreciendo la aparición de caspa. Siempre es mejor tibia o agua fría. Dieta rica en nutrientes. La alimentación repercute directamente en la piel, en el pelo y en todo el organismo, y así mismo en la aparición de la caspa. Es importante tener un dieta equilibrada, que incluya una gran cantidad de zinc y vitaminas del complejo B. Controlar el estrés. Así como la alimentación repercute en el organismo, los pensamientos negativos también como la ansiedad o el estrés. Eso puede empeorar la descamación del cuero cabelludo y generar más caspa, incluso también es un factor en la pérdida de pelo Cepillar con cuidado. Utilizar un cepillo que tenga cerdas suaves para no dañar el cuero cabelludo, al igual que el largo del pelo.

Síntomas de la caspa

Mayo Clinic explica en su página web que hay pocos síntomas que alertan de la caspa y algunos de ellos son:

Escamas de piel en el cuero cabelludo, el cabello, las cejas, la barba o el bigote y los hombros.

Picazón en el cuero cabelludo.

Cuero cabelludo escamoso y con costra en bebés con costra láctea.

"Los signos y síntomas pueden ser más intensos si estás estresado y suelen aparecer en las estaciones frías y secas. Casi cualquier persona puede tener caspa, pero ciertos factores pueden hacer que tú seas más susceptible", indican.

Factores de riesgo

Edad: generalmente comienza a principios de la edad adulta y continúa hasta la mediana edad. Eso no significa que los adultos mayores no tengan caspa y para algunas personas, el problema puede ser de por vida.

generalmente comienza a principios de la edad adulta y continúa hasta la mediana edad. Eso no significa que los adultos mayores no tengan caspa y para algunas personas, el problema puede ser de por vida. Ser hombre : debido a que más hombres tienen caspa, algunos investigadores piensan que las hormonas masculinas pueden generar en mayor cantidad.

: debido a que más hombres tienen caspa, algunos investigadores piensan que las hormonas masculinas pueden generar en mayor cantidad. Enfermedades: algunas enfermedades, como la de Parkinson, afectan al sistema nervioso y parecen aumentar el riesgo de caspa. También lo hace el tener VIH o un sistema inmunológico debilitado.

Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su Dermatólogo de confianza.

Para dudas, sugerencias de nuevos temas y comentarios, te invitamos a escribirnos a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.