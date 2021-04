Covid-19: los tres indicadores que muestran a la Argentina peor que la India

La pandemia de covid-19 está golpeando con mucha virulencia a la India, donde la aparición de una nueva variante más letal provoca continuos récords diarios de contagios y fallecidos que obligaron a varios países, incluida la Argentina, recomendar o restringir los viajes al país asiático. Sin embargo, nuestro país exhibe peores cifras en materia epidemiológica respecto a la segunda nación más poblada del mundo, donde viven más de 1.300 millones de habitantes.

En las últimas horas, la India superó las 200.000 muertes por coronavirus tras registrar 3.293 fallecidos en la última jornada, a la vez que se contabilizaron 360.000 nuevos casos positivos solo en el último día, lo que en números absolutos supera el acumulado de contagios en la Ciudad de Buenos Aires desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado.

Pese a las cifras explosivas de la nación asiática, al comparar tres de los principales indicadores epidemiológicos entre ambas naciones, en base a la misma base poblacional, los números son muchos más alarmantes para nuestro país.

Según la información recopilada por el portal Infobae, en India 1 de cada 100 personas que se contagian de covid muere, mientras que en Argentina fallecen 2. En el caso de la incidencia de contagios por cada 100.000 habitantes, el país asiático tiene 1.331 casos, mientras que Argentina casi lo quintuplica: 6.520. De todos modos, el peor indicador es el de mortalidad por cada millón de habitantes: en India mueren 149 personas, mientras que en nuestro país esa proporción es de 1.405.

Más allá de los datos alarmantes, especialistas consultados por el mismo medio de comunicación expresaron cierto escepticismo y desdeñaron las comparaciones. Cristina Freuler, médica infectóloga y jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán, opinó que la comparación entre India y Argentina carece de numerosos registros como para interpretar y comparar en forma correcta. "Es muy posible que en India haya un subregistro de infectados y muertos en ciudades, aldeas o zonas en las que el personal médico no llega a tomar registros certeros", añadió.

Luis Cámera, médico y asesor presidencial para cuestiones relacionadas con la pandemia, explicó a su turno que India tiene una variante de covid-19 muy complicada y que este es solo el inicio de su impacto. “A mí no me gusta comparar entre países en un momento determinado, porque pienso que la epidemia es muy variable. A la larga, la mayoría de los números van a ser similares en muchos países”, sostuvo el epidemiólogo.

En tanto, el infectólogo Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, afirmó: “No alcanzo a tener una explicación para esto. Me pregunto si el número de testeos es adecuado en India. En Argentina siempre testeamos muy poco y somos muy bajos en número de testeos, pero no sé cómo será en India. Seguramente ellos tienen más casos de covid-19 que no han sido detectados. Tampoco me queda claro la cifra de muertos por millón de habitantes”.