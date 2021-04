Horóscopo diario: los tres signos del zodíaco que hoy deberán buscar un reencuentro

En tiempos complejos como los que vive el mundo, con la pandemia y las dificultades de cada uno, buscar un reencuentro dejando las diferencias de lado es un acto de grandeza. Por eso dialogar, saber priorizar las coincidencias y los el amor es fundamental. Hay personas de tres signos del zodíaco que hoy tendrán esa oportunidad a la mano para lograr un reencuentro.

VIRGO

Las personas de virgo hoy deberán soltarse, liberarse y sentir el espíritu que tienen y muchas veces lo guardan y les hace generar tensión. Traten de hacerlo sin generar grandes análisis. Es un día para buscar, enriquecer y dejarse llevar por fuera de la rutina. Así podrán reencontrarse, con uno mismo y con los afectos. Un domingo para disfrutar con menos culpa. Dense permisos.

SAGITARIO

Los sagitarianos tendrán un día en el que lo afectivo será fundamental. Por eso están entre los tres signos especiales hoy que pueden tener un reencuentro. Tendrán ganas juntarse con personas a las que estiman, pero que muchas veces no se lo demuestran. No se inhiban. La nostalgia no es la opción y hay que cambiar la melancolía por el empuje.



PISCIS

Las personas de piscis están entre los elegidos del día porque es probable que hallen las respuestas a preguntas que hace tiempo tienen en la cabeza y eso favorezca un reencuentro. Hay cosas que duelen, principalmente en el amor. Pero detrás de ese sufrimiento hay algo firme y el saber que al menos estamos. Siempre que no haga daño, vale la pena. Pero no hay que postergar el diálogo y las oportunidades de reencontrarse.

