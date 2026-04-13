Comenzaron las reparaciones en la ciclovía de la calle Regalado Olguín de Las Heras

Luego de varias semanas de reclamos y exposición en redes, la Municipalidad de Las Heras comenzó con el relevamiento y la reparación de la ciclovía de calle Regalado Olguín. Se trata del mismo tramo que había generado polémica por su estado de abandono.

La situación había tomado visibilidad tras la difusión de imágenes que mostraban baches, pozos y sectores prácticamente intransitables. El mal estado de la bicisenda había encendido alertas entre ciclistas y vecinos de la zona.

Ahora, con el inicio de los trabajos, el municipio busca dar una respuesta concreta a esos reclamos. Las primeras intervenciones ya se realizaron en puntos críticos donde el deterioro era más evidente.

Las intervenciones apuntan a mejorar la seguridad en una ciclovía que había quedado muy afectada y deteriorada.

Según informaron desde el municipio, la primera etapa estará centrada en reparar los daños más urgentes. El objetivo principal es mejorar la circulación en una traza que había quedado muy afectada.

En concreto, los trabajos consisten en tapar todos los baches e imperfecciones que presentaba la ciclovía. Una vez finalizada esa tarea, se avanzará con la pintura de la superficie para completar la puesta en valor.

Hasta el momento, se realizaron tres trabajos puntuales sobre la traza de Regalado Olguín. En todos los casos, se trataba de sectores con daños importantes en el asfalto. Esta intervención busca no solo mejorar el estado general, sino también recuperar condiciones básicas de seguridad para quienes utilizan este espacio a diario.

Reparación cilovía trabajadores municipales Las Heras regalado olguin (1) Municipalidad de Las Heras

El primero se ejecutó a la altura 595 de la numeración, donde se tapó un bache de aproximadamente 2 por 4 metros utilizando concreto asfáltico. Se trataba de uno de los puntos más complicados para la circulación.

La segunda intervención se llevó a cabo en la intersección con calle Estanislao Zeballos, donde se reparó otro pozo de 3 por 2 metros. En tanto, el tercer trabajo se realizó a la altura 625, donde se cubrió un bache de 2 por 5 metros.

El inicio de estas obras llega luego de una ola de críticas por el estado de la ciclovía. El deterioro había sido señalado como un riesgo para la seguridad de quienes transitaban por la zona.