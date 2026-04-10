Baches y abandono: crecen los reclamos por el estado de las ciclovías en Mendoza

El estado de las ciclovías en Mendoza volvió a quedar en el centro de la discusión tras la viralización de un tramo en muy malas condiciones en Las Heras. Lo que parecía un caso puntual terminó exponiendo una situación más extendida en distintos puntos de la provincia.

Imágenes y experiencias de distintos peatones y ciclistas muestran un deterioro evidente en varios sectores. El problema no solo incomoda, sino que también genera preocupación por la seguridad de quienes usan estos espacios a diario.

Para quienes eligen la bicicleta como medio de transporte, el buen estado de las ciclovías no es un detalle menor. Es una condición necesaria para circular con tranquilidad en una provincia donde cada vez más personas optan por este tipo de movilidad.

Tras viralizarse un caso en Las Heras, aparecen más puntos críticos en la red de ciclovías de Mendoza con riesgos para ciclistas y peatones.

El foco inicial estuvo en la ciclovía de calle Regalado Olguín, en Las Heras, en el tramo que va desde Boulogne Sur Mer hasta la rotonda del Bombero, en la zona del barrio privado La Bastilla. Allí, el estado de la bicisenda generó fuertes reclamos.

La calzada se ve seriamente afectada. Hay pozos de gran tamaño que dificultan el paso y, en algunos sectores, directamente complican la circulación en bicicleta.

La situación representa un riesgo concreto, sobre todo para quienes transitan sin advertir el estado del camino. Mientras tanto, quienes pasan por la zona recomiendan circular con precaución.

Baches, maleza y falta de mantenimiento

ciclovia calle regalado olguin baches pozos (ocho) Pozos, maleza y sectores sin asfalto forman parte de un escenario que complica la circulación en distintas ciclovías mendocinas. Alf Ponce Mercado / MDZ

En ese mismo tramo de Regalado Olguín, el deterioro es evidente a simple vista. La presencia de baches profundos deja expuesta la base de tierra y piedras. A esto se suma el crecimiento de pasto en medio de la ciclovía, como si se tratara del patio de una casa. También hay sectores con mugre acumulada y rocas que interrumpen la continuidad del asfalto.

El resultado es un recorrido irregular, donde mantener una línea de circulación estable se vuelve difícil. En algunos puntos, directamente se hace casi imposible avanzar con normalidad.

Problemas que se repiten en otros sectores

ciclovia avenida boulogne sur mer frente policia montada (tres) Ciclistas advierten que circular en algunas ciclovías de Mendoza se volvió riesgoso por la falta de mantenimiento. Alf Ponce Mercado / MDZ

Lo ocurrido en Las Heras no es un caso aislado. En la ciclovía de Boulogne Sur Mer, dentro de Ciudad, también aparecen situaciones que reflejan falta de mantenimiento.

Frente a la Policía Montada de Mendoza, en un sector donde la traza se bifurca para esquivar postes y árboles, hay una tapa de desagüe faltante que deja un pozo abierto en plena ciclovía.

Además, en la intersección con Joaquín V. González, cerca de la Base de Apoyo Logístico del Ejército Argentino, hay un tramo donde directamente desaparece la ciclovía. En su lugar, solo quedan tierra y piedras.

ciclovia boulogne sur mer baches pozos (treintaidos) El deterioro de la infraestructura ciclista se vuelve visible en varios puntos y expone la necesidad de intervenciones urgentes. Alf Ponce Mercado / MDZ

Un reclamo amplificado

El crecimiento del uso de la bicicleta en Mendoza pone en evidencia la necesidad de sostener estos espacios en condiciones adecuadas. Sin mantenimiento, las ciclovías dejan de ser una solución y pasan a convertirse en un problema.

La situación ha dejado de ser de un solo caso y empezó a mostrar un problema más amplio dentro de la red de movilidad. El reclamo de los usuarios al respecto apunta a la falta de mantenimiento y a la necesidad de intervenciones concretas.

ciclovia boulogne sur mer baches pozos (once) Frente al barrio Cano, también se observan daños importantes. Allí, un caño roto habría generado un pozo que afectó la estructura de la infraestructura ciclista. Alf Ponce Mercado / MDZ

Mientras tanto, quienes circulan a diario deben adaptarse a condiciones que distan de ser ideales. La precaución se vuelve una obligación en un contexto donde el estado de las ciclovías deja mucho que desear.