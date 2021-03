Este pueblo de Córdoba está totalmente bajo el agua y te contamos su historia

Durante cientos de años, la idea de una ciudad subacuática ha estado presente en el imaginario de las personas. En la mayoría de los casos, el mito de la ciudad Atlantis acaparó la atención e incluso despertó la imaginación de muchos.



Sin embargo, no hace falta ir tan lejos ni apelar a los mitos para encontrarse con algo bastante parecido. ¿De qué se trata? En Argentina, en la provincia de Córdoba, hay un pueblo que está completamente bajo el agua. ¿Lo sabías?



Este pueblo es El Salto Norte y está cubierto por las aguas del Dique Piedras Moras. Se encuentra a unos 2 km de la localidad de Almafuerte y a 100 km de la Ciudad de Córdoba.

Fuente: descubri.cadena3.com

El Salto Norte: la historia del pueblo que está bajo el agua

Los orígenes de El Salto Norte son anteriores a los de Almafuerte. Conocido como “el Atlantis cordobés”, hace ya cuatro décadas que permanece intacto por debajo del agua, como una especie de pueblo fantasma y subacuático.



¿Por qué se encuentra así? A principios de la década de 1970, se decidió construir un embalse en la zona para garantizar el abastecimiento de agua potable, para generar energía y moderar las crecidas, entre otros objetivos.



La realización del Dique Piedras Moras determinó que el pueblo de El Salto Norte quedaría cubierto por unos 30 metros de agua. Esto obligó a sus pocos habitantes a emigrar y, finalmente, la inauguración oficial tuvo lugar en 1979.



Desde entonces, este pueblo ya no está habitado pero mantiene intacto cada uno de sus secretos. La buena noticia para los amantes de este tipo de historias es que sigue siendo posible recorrer sus calles y visitar sus edificaciones. Eso sí, es necesario sumergirse.



El buceo: las claves para conocer este enigmático pueblo

¿Te imaginas visitar la histórica iglesia de El Salto Norte? ¿Recorrer sus estancias, sus edificios y cada una de sus calles? Todo esto no solo es posible, sino que también funciona como uno de los grandes atractivos turísticos del lugar.



Quienes quieran visitar este pueblo único en Argentina pueden recurrir a la experiencia de bucear por las aguas del Dique. La actividad está pensada tanto para buzos con experiencia como para novatos, y en cualquiera de los casos requiere de estar acompañado por un profesional.



Para esto, interviene la Agencia Córdoba Turismo y la Agrupación Buzos Deportivos Córdoba. A lo largo de toda la excursión subacuática se pueden visitar algunos de los puntos más históricos de El Salto.



¿Cuáles son los lugares más destacados? Está la Usina La Cascada, un edificio construido en 1914. También la iglesia erigida en honor al patrono San José. Como si fuese poco y el misterio no fuese suficiente, también se puede hacer una visita acuática al cementerio del pueblo.



En la mayoría de los casos es como si el tiempo no hubiese pasado. Sorprende observar lo intacto que se mantiene todo. Las postales que se obtienen son únicas e irrepetibles. ¿Te animarías a bucear por las calles de este pueblo abandonado?