Sandra Viggiani, de estreno: “Quiero ser parte del movimiento artístico joven”

A Sandra Vigianni le suena el teléfono. Del otro lado, está Juan Francisco Barón -un ex alumno- con una propuesta teatral. Sin pensarlo mucho acepta de inmediato. “Me ví en el pasado, en el pastito del Parque, cerca de los portones charlando sobre sus inquietudes vocacionales y si se quedaba acá o si se iba a Buenos Aires”, recuerda la actriz y docente sobre el joven actor y director quien, luego de estudiar en la ciudad de la furia, regresó a Mendoza para estrenar su opera prima: Con todo el amor del mundo.

“Cuando Francisco me convocó le dije que sí de antemano antes de leer el texto. Después de leerlo me gustó mucho, al igual que su propuesta. Ser parte de este proyecto es una satisfacción enorme. Es una mezcla de sensaciones”, señala.

La comedia dramática en la que se sumergió Viggiani y que mañana se sube a escena en la Nave UNCuyo, tiene una trama sencilla y más de uno se sentirá identificado. Todo comienza con una carta que anuncia una ruptura amorosa. De inmediato se interpela al espectador: “¿A dónde ir cuando se pierde un hogar?”.

Foto: Hernán Capitani

Ahora bien, ¿qué rol juega la actriz en este lío? Interpreta a la madre de uno de los protagonistas y lo curioso es que nunca se hace presente de manera física en la escena. ¿Por qué? Su participación ya fue grabada y ella saldrá a través de una pantalla.

Sandra cuenta: “Tengo inquietud de arribar al estreno y ver cómo quedó todo, cómo se amalgama. Es muy extraño no ir a ensayar con frecuencia, notar que tu trabajo terminó con la filmación de las escenas y no tener que ir a las funciones. Esta vez no estará el ritual de prepararse para enfrentarse al público. Quizás esto sea lo más extraño de este estreno y esto me pasa por primera vez: estar sentada en la platea y no en bambalinas tirando buena onda y haciendo el ‘merd’ antes de salir a escena”.

Para la actriz, se trata de una experiencia nueva: “Yo vengo de las experiencias del teatro de grupo y de pasar mucho tiempo ensayando y construyendo con el equipo. Uno de los mayores desafíos fue entrar en diálogo rápido con los actores, que son un primor, una exquisitez. Tuve que ser efectiva en breve tiempo”.

Foto: Hernán Capitani

Pablo Ortíz, Catalina Romero y Rodrigo Paris completan el elenco. Al igual que Barón, Catalina y Rodrigo, son actores jóvenes y se formaron en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires. “Como actriz me gusta participar de las propuestas de los artistas jóvenes, creo que hay que apoyarlos. Ver qué les pasa por la cabeza. Me parece que tienen una formación diferente a la de mi generación y este diálogo de generaciones y de propuestas artísticas me parece sumamente interesante. Estoy muy dispuesta a apoyarlos y a participar, quiero ser parte de todo el movimiento artístico joven mendocino”, acota.

Y después de este estreno, ¿qué sigue? “Quiero hacer mucho más teatro y quiero estar abierta a distintas propuestas. Buscar lo que tenga ganas de hacer. Estoy por empezar a leer y ensayar un proyecto con Víctor Arrojo y también me gustaría concretar una materia que tengo pendiente, que es prenderme en propuestas audiovisuales”, anticipa y cierra: “Si la situación epidemiológica lo permite, me gustaría seguir en los escenarios”.

Con todo el amor del mundo

Estreno: domingo 21 de marzo, 21 horas, en La Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad). Las entradas ($300 general y $250 jubilados y estudiantes) se pueden adquirir en EntradaWeb y en la boletería de la sala.