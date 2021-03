Atención: importantes cambios en la cédula verde de los vehículos

Las Cédulas de Identificación de los Automotores y Motos, también llamadas “Cédulas Verdes” tendrán un año de vigencia desde su expedición, a partir del 5 de abril. Hasta el momento, su validez era de tres años.

Esta modificación no afectará cuando la cédula esté en poder del titular del vehículo o cuando sea un coche que se use como taxi o remís y esté habilitado. Tampoco será considerada en el trasporte de carga o de pasajeros o en los automóviles a nombre del Estado nacional, provincial o municipal. Las Cédulas Azules, de los autorizados a conducir, tampoco se verán afectadas porque no tienen vencimiento.

La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) derogó una disposición de mayo de 2019 que estipulaba tres años de vigencia para las Cédulas Verdes. Al vencerse el plazo de validez, el titular podrá solicitar una nueva.

En caso de encontrarse en poder del titular registral del vehículo, el propietario o copropietario no deberá realizar ningún trámite porque la cédula no tendrá vencimiento; pero si el vehículo es utilizado por un tercero, entra en vigencia la temporalidad de la validez.

Fuente: Infobae