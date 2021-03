¡Viaja con tu mascota! Así son los mejores hospedajes pet friendly

Tener una mascota y tomarse unos días de descanso suele ser un dolor de cabeza para quienes quieren llevar al animal consigo.

Sin embargo, la tendencia en alza son los destinos de viaje que están preparados para recibir mascotas alrededor de todo el mundo. Esto se suma al hecho de que cada vez son más las personas particulares que ofrecen sus residencias a viajeros a través de plataformas como Airbnb.

Por eso tu gato, tu perro y tu grupo familiar tienen grandes opciones a donde ir, vayan donde vayan de vacaciones, con todas las comodidades para que tanto las personas como los animales estén cómodos y lo pasen increíble.

En este contexto, la comunidad digital Airbnb, dedicada desde 2008 a ofrecer y publicar alojamiento en todo el mundo, realizó una lista de los mejores lugares, que reúnen en distintos puntos turísticos, para viajar con mascotas.

Un repaso por estas pintorescas opciones para disfrutar de la mejor estadía que se puede tener en compañía felina o canina.

Sureste de Europa: Kotor en Montenegro

Esta estancia es una de las más deseadas en Airbnb. Se encuentra ubicada al lado del museo Perast y allí se puede disfrutar del paseo marítimo más increíble del mundo. El apartamento tipo estudio posee una terraza amplia con una vista impresionante a la bahía de Kotor. Desde allí pueden verse las dos atracciones más bellas del lugar: las islas de Sv. Đorđe y Our Lady of the rocks.

Villa Douro, Peñafiel en Portugal

Una casa de campo con piscina a orillas del río Duero es una alternativa atractiva para grandes, chicos y mascotas. Todos tendrán una experiencia de campo en la casa rústica totalmente renovada con animales de granja, pileta de 12 metros y una vista única desde la casa.



Gold Coast, Mount Nathan, Queensland en Australia

Se trata de una estancia de lujo con capacidad para 10 personas que se alojan en una habitación tipo loft sin separaciones, con grandes dimensiones y todo el glamour. La propiedad está sobre 10 acres de parque donde se admiten perros y hasta caballos.

La bañadera con hidromasaje frente a la chimenea o la piscina de entrenamiento con 25 metros de largo y equipada con un espacio para mirar películas lo hacen un alojamiento único en el mundo.

Hygge, Orondo, Washington, Estados Unidos

La propuesta es singular. El lugar para hospedarse parece de cuento. Es una casa subterránea en la ladera de la montaña del Columbia River Gorge. La puerta redonda le da un aire maravilloso que cautiva la imaginación de sus visitantes.

Cada rincón de la morada está lleno de detalles inspiradores para jamás olvidar la estancia que se pasó allí. Un lugar para la aventura y largas caminatas para explorar junto a tu perro.

Sull´Albero a Pochi Minuti da Firenze, Florencia en Italia

Nada mejor para sentirse inmerso en la naturaleza que estarlo. Esta maravillosa casa construida sobre un árbol es una opción cómoda y vintage para ir con mascotas. Con una vista panorámica única y original, es también íntima y brindará una experiencia llena de color y momentos inolvidables al compas del viento que mece los pinos alrededor.

Oia, Egeo Meridional en Grecia

La casa cueva es ideal para el relax. Cuelga de los acantilados de la caldera en el centro de Oia y es parte de un complejo tradicional de casas de este tipo. Se trata de una propiedad renovada por una familia de arquitectos que ofrece hospedaje pet-friendly para disfrutar del paisaje marino acariciando el lomo suave de nuestro mejor amigo. Una alternativa más que irresistible, para agregar en la lista de deseos por cumplir.

¿Cuál es tu destino favorito?