Mascota: los errores más comunes al pasear a tu perro y cómo evitarlos

El paseo diario de una mascota, especialmente de un perro, es clave para su bienestar físico y emocional, pero cometer errores puede afectar su salud.

El paseo es la principal forma de ejercicio, socialización y estímulo para la mascota. Foto: Shuttterstock

El paseo es, probablemente, el momento más importante del día para una mascota. No se trata solo de que "haga sus necesidades", sino de su principal vía de socialización, ejercicio y estimulación cognitiva. Pero en este momento, como dueños se pueden cometer algunos errores.

Bienestar animal: los 5 errores que se pueden cometer al pasear a una mascota 1. El error de los tirones de correa Uno de los fallos más frecuentes es caminar con la correa tensa o dar tirones cuando el perro se frena. Esto no solo puede causar lesiones en el cuello y la columna, sino que eleva los niveles de cortisol (la hormona del estrés) en el animal.

Cómo evitarlo: usar un arnés en forma de "H" o antitirones y practicar la "correa floja". Si el perro tira, es mejor detenerse por completo y esperar a que se calme antes de seguir.

2. No dejarlo olfatear Muchos dueños ven el acto de olfatear como una pérdida de tiempo y apuran al perro. Gran error: el olfato es el sentido principal del perro y equivale a que nosotros "leamos las noticias". Olfatear baja las pulsaciones y relaja al animal.

Cómo evitarlo: permitir que el perro guíe parte del paseo a través de su nariz. Diez minutos de olfateo intenso cansan más que media hora de caminata rápida. 3. Usar correas extensibles en lugares transitados Las correas tipo "Flexi" suelen ser peligrosas en entornos urbanos porque no ofrecen un control real ante un imprevisto y pueden causar quemaduras o tropiezos con otros peatones.