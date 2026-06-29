Te contamos qué dicen los estudios científicos sobre los beneficios de tener esta mascota en tu casa.

Cuando una persona vive sola y piensa en adoptar una mascota, lo más habitual es que considere un perro o un gato. Sin embargo, algunos especialistas en salud mental destacan otra alternativa que requiere menos cuidados diarios y que también puede aportar beneficios para el bienestar: los peces de acuario.

El interés por estos animales no se basa únicamente en la facilidad de su mantenimiento. Diversas investigaciones analizaron cómo influye observar un acuario en el estado físico y emocional de las personas. Uno de los estudios más conocidos, realizado por el National Marine Aquarium de Plymouth junto con las universidades de Plymouth y Exeter, encontró que mirar peces nadando durante algunos minutos ayuda a reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Por qué los peces son la mascota ideal para quien vive solo Cuál es la mascota que recomiendan para quienes viven solos istockphoto Los investigadores observaron que estos efectos se hacían más notorios cuando el acuario tenía una mayor cantidad de peces. Además de favorecer la relajación, la experiencia resultó agradable para los participantes, lo que refuerza la idea de que el contacto con entornos naturales, aunque sea a través de un acuario, puede tener un impacto positivo sobre el estado de ánimo.

Por otra parte, la Mental Health Foundation del Reino Unido señala que convivir con una mascota puede ayudar especialmente a quienes viven solos o son adultos mayores. Tener un ser vivo a cargo genera una rutina, aporta una sensación de compañía y puede contribuir a disminuir la ansiedad y la percepción de aislamiento.