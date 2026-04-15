Sorpresa total: la llamativa "mascota" que apareció en la previa del partido de la Lepra en el Maracaná

La curiosa “mascota” asociada a Independiente Rivadavia se volvió viral en la previa del duelo ante Fluminense.

La insólita mascota de la Lepra En la antesala de una noche histórica para Independiente Rivadavia, una imagen comenzó a circular y no tardó en volverse viral: una particular y llamativa “mascota” que habría sido asociada al equipo en la previa del duelo ante Fluminense.

La ilustración muestra a un personaje con vendas en todo el cuerpo, mirada desafiante y un estilo que mezcla lo caricaturesco con lo impactante. Rápidamente, los hinchas reaccionaron en redes sociales, entre el humor, la sorpresa y las inevitables cargadas propias del folclore futbolero.

leproso

Más allá de lo curioso del diseño, la imagen se metió de lleno en la previa del partido y sumó un condimento extra a un momento ya de por sí especial para la Lepra, que jugará por primera vez en el Maracaná por Copa Libertadores.