Sorpresa total: la llamativa "mascota" que apareció en la previa del partido de la Lepra en el Maracaná
La curiosa “mascota” asociada a Independiente Rivadavia se volvió viral en la previa del duelo ante Fluminense.
La insólita mascota de la Lepra
En la antesala de una noche histórica para Independiente Rivadavia, una imagen comenzó a circular y no tardó en volverse viral: una particular y llamativa “mascota” que habría sido asociada al equipo en la previa del duelo ante Fluminense.
La ilustración muestra a un personaje con vendas en todo el cuerpo, mirada desafiante y un estilo que mezcla lo caricaturesco con lo impactante. Rápidamente, los hinchas reaccionaron en redes sociales, entre el humor, la sorpresa y las inevitables cargadas propias del folclore futbolero.
Más allá de lo curioso del diseño, la imagen se metió de lleno en la previa del partido y sumó un condimento extra a un momento ya de por sí especial para la Lepra, que jugará por primera vez en el Maracaná por Copa Libertadores.
Como suele pasar en el fútbol argentino, cualquier excusa es válida para alimentar el color y la creatividad de los hinchas. Y esta vez, una “mascota” inesperada se robó parte de la escena en la previa de un partido histórico.