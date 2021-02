Si decidiste pasarte a Telegram, te contamos cómo importar tus chats de WhatsApp en iPhone

El gran crecimiento de la plataforma de mensajería instantánea Telegram coincide con el éxodo que presenta WhatsApp en las últimas semanas. En esta ocasión, te decimos cómo hay que hacer para importar los chats de una aplicación a otra si se tiene iPhone.



Cada vez son menos los usuarios que dudan de los beneficios de Telegram. Como si esto fuese poco, las nuevas políticas de seguridad que implementó WhatsApp hicieron que millones de usuarios en todo el mundo empezaran a ver con buenos ojos la posibilidad de “migrar” de plataforma.



Tratándose de un cambio tan grande, es normal que aparezcan dudas. Una de ellas radica en pensar qué pasa con los chats que se tienen guardados. ¿Se pierden? ¿Hay que empezar de cero? Para alegría de los que quieren pasarse de WhatsApp a Telegram, la respuesta es no.

iPhone: ¿cómo pasar los chats de WhatsApp a Telegram?

El mecanismo para importar los chats varía en función del sistema operativo que tenga el smartphone. Más allá de esto, tanto para Android como para iOS el procedimiento es sencillo y requiere de unos pocos pasos.

En el caso de los dispositivos fabricados por Apple, lo que hay que hacer es lo siguiente:

Abrir la aplicación de WhatsApp y entrar en la conversación específica que se busca importar. Una vez abierta la conversación, tocar sobre el nombre del contacto que aparece arriba de la pantalla, o bien en el nombre del grupo en caso de que se trate de uno. Luego, en la pantalla que aparece hay que seleccionar la opción “Exportar chat”. A continuación, aparece una ventana emergente dentro de la cual hay que elegir entre dos opciones: “Adjuntar medios” o “Sin medios”. Hecho esto, se abre el menú “Compartir”, en el cual hay que elegir la opción Telegram. Ya en Telegram, hay que seleccionar el contacto en cuya conversación se quiera agregar el historial que se “trae” desde WhatsApp. Por último, hay que confirmar la operación seleccionando el ítem “Importar”. Una vez finalizada, tocar “Listo” y disfrutar del historial en cuestión en la aplicación de Telegram.

Importar chats de WhatsApp a Telegram: lo que hay que saber

Como ya se sabe, la buena noticia es que se pueden importar los chats de WhatsApp a Telegram. Pero hay un pequeño problema: el traspaso se tiene que hacer de forma individual.



En otras palabras, no existe la posibilidad de pasar la totalidad de los chats de una sola vez, sino que hay que repetir el procedimiento con cada conversación que se quiera guardar.



Aunque puede ser una tarea laboriosa, presenta dos grandes ventajas. En primer lugar, obliga a una mayor selección de la información. Por otro lado, no todos los usuarios de Whatsapp tienen Telegram, por lo que hay muchas conversaciones que no es necesario conservar.



En otro orden de cosas, la importación de los chats mantiene las indicaciones de tiempo de cada uno de los mensajes, por lo que incluso estando en Telegram se puede saber cuándo se recibió cada uno de ellos en WhatsApp.

