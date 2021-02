Ni perros, ni gatos: la tierna mascota favorita de los niños de menos de 10 años

Los perros y los gatos son las mascotas preferidas de casi todas las personas, pero quienes busquen otro animal doméstico para sus hijos sin duda esa opción es el conejo. Son agradables compañeros de hogar, pero requieren ciertos cuidados. Pomposos, simpáticos y muy tiernos: te contamos todo si ya te dieron ganas de adoptar uno.

Los conejos fueron domesticados hace aproximadamente 1400 años y hoy son una de las tres mascotas preferidas para los chicos menores de 10 años. El promedio de vida de estos animales es de entre 7 y 9 años si tienen buenas condiciones de vida, explicó Miguel Ángel Rodena, zootecnicista. Por ello, es necesario realizar consultas al veterinario con frecuencia.

Así como ocurre con los perros y los gatos, los conejos también tienen diferentes razas entre las que se encuentran: razas enanas, razas cárnicas, razas peleteras y razas de pelo. A su vez cada raza puede tener características distintas.

Crédito foto: Pixabay

Personalidad del conejo

El famoso conejo Bugs Bunny tiene muchas coincidencias con la realidad. El conejo es un animal inteligente, dócil y se puede bañar siempre y cuando sea acostumbrado de cachorro. Sin embargo, son limpios por naturaleza como los gatos y nunca tienen mal olor, excepto que se ensucie en el jardín o su dueño no le brinde las instalaciones adecuadas.

Son destructivos y un poco desordenados, pero eso no indica que destruyan el hogar y, en este, son parecidos a los perros porque tienden a morder desde ropa hasta muebles. También tiene fama de dejar rastros de comida y dejan migas por el piso.

¿Cuánto espacio necesita un conejo?

Los conejos son animales que necesitan espacio para caminar y saltar, por lo que no se recomienda encerrarlos ni mantenerlos en espacios chicos. Son fanáticos de los jardines y se los puede mantener en el patio sin ningún inconveniente. "Hay unos, como el Gigante de Flandes, que podría crecer tanto como un can de talla mediana. Este no es recomendable como mascota porque ocupa mucho espacio”, dijo Rodena.

Crédito foto: Hipertextual

¿Demanda mucho tiempo?

Para quienes pasan muchas horas fuera de la casa, los conejos son una excelente opción ya que no requieren mucha demanda de atención y, al ser animales solitarios, no se ven afectados emocionalmente como sí ocurre con los gatos y perros.

Cuando el conejo queda solo en el hogar es recomendable mantenerlo en un espacio cerrado, pero que a su vez sea amplio así puede movilizarse sin problema.

Los hábitos del conejo

El conejo tiene ciertas características y hábitos que se deben mantener para que el animal tenga una calidad de vida óptima. Una de las cuestiones a tener en cuenta antes de adoptar uno es asegurarse de tener un espacio de tierra porque, por naturaleza, el conejo tiende a escarbar y hacer hoyos.

