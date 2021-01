Ni perros, ni gatos: la tierna mascota favorita de los norteamericanos

Los gatos y los perros son las mascotas preferidas en todos los hogares, incluso suelen tener más de uno. Pero en Estados Unidos el podio lo completa un animal poco común en el resto del mundo: el hurón.



Si bien puede parecer una mascota exótica, en el país norteamericano los hurones llevan domesticados más de 2.000 años ya que tiene una personalidad particular: es limpio y curioso como el gato, pero es sociable como el perro. Por lo cual es la combinación perfecta y puede convivir con ambos sin ningún problema.



Puede que ya te hayas encariñado con "Rodolfo", el hurón de Polly en "Along came Polly", la película protagonizada por Ben Stiller y Jennifer Aniston. Si es así, no dejes de leer esta nota en la que te contamos las características más tiernas de los hurones y cómo podrías tener a esta adorable mascota en casa.

Los hurones son mascotas perfectas

Un dato fundamental es que son hipoalergénicos, lo que los convierte en una mascota ideal para aquellos que son alérgicos a los pelos del gato o del perro. Es importante castrarlos para evitar los problemas de celos y para que no desprendan mal olor, ya que las glándulas anales son responsables de esto. Esto hará que la convivencia sea perfecta.



Otra característica parecida a los gatos es que duermen casi todo el día, alrededor de 14 y 18 horas, y se despiertan a la tarde/noche. Suelen ser independientes, pero cuando están con sus dueños son muy juguetones y hay que estar muy pendientes de ellos porque son tan flexibles que pueden lastimarse o escaparse por pequeños rincones.



Pueden vivir libremente dentro de una casa y enseñarles a hacer sus necesidades en lugares específicos que estén acondicionados para ellos, como un arenero. Si el dueño se retira del hogar por varias horas, se recomienda dejarlos encerrados en un ambiente puntual como la cocina, la habitación o el comedor, ya que son animales escurridizos.

Características de los hurones

Este animal puede medir hasta 30 centímetros sin contar la cola, tienen una cabeza pequeña y patas cortas. Su aspecto es similar a las comadrejas y el visón, y son históricamente utilizados para cazar conejos y otros animales. Son divertidos, por lo cual es importante que tenga juguetes o hacerle rampas y túneles para que estén entretenidos.



El hurón es más parecido al perro que al gato, principalmente a nivel veterinario. Debe ser vacunado contra la rabia y el moquillo canino, hay que desparasitarlo y hacerle una revisión anual para confirmar que su estado de salud es óptimo.

Alimentación

Los hurones se alimentan de comida elaborada específicamente para ellos, pero consumen poco por lo que son económicos. Aunque darles comida casera es una opción, no es lo aconsejable. Se debe consultar a un médico veterinario para conocer el estilo de vida de este animal y explica cómo se debe alimentar correctamente.